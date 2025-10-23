شرطة دبي: حقوق الناس خط أحمر.. وخدمتهم بأمانة مسؤولية وشرف لكل شرطي

أكد اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، أن خدمة الناس بصدق وأمانة وإرجاع الحقوق لأصحابها تمثل نهجاً راسخاً في عمل شرطة دبي الحريصة على تطوير الأداء الميداني، وتقديم خدمات نوعية تُسعد المتعاملين، وتعزز ثقة المجتمع.

جاء ذلك خلال نزول ميداني على مراكز الشرطة في الإمارة، بحضور اللواء عيد محمد ثاني، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد ماجد السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، والعميد سعيد سالم المدحاني، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون المراكز التخصصية، والعميد سلطان عبدالله العويص، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون مراكز ديرة.

حيث اطلع على تقارير الأداء للربع الثالث من العام الجاري، وناقش نتائج المعاملات الجنائية وملفات القضايا المختلفة، ضمن جهود متابعة سير العمل وتحسين الكفاءة التشغيلية للمراكز.

واطلع اللواء الشامسي على مؤشرات الأداء ونتائج قياس الخدمات المقدمة في مراكز الشرطة، مؤكداً أهمية الاستمرار في عمليات التحسين والتطوير للوصول إلى منظومة عمل أمنية متكاملة تواكب تطلعات القيادة، منوهاً بما أظهرته المراكز من أداء متميز وكفاءة عالية في التعامل مع مختلف القضايا، مشيراً إلى أن العاملين في المراكز أظهروا جاهزية وانضباطاً يعكسان مستوى الاحترافية الذي تتميز به شرطة دبي.

وشدد اللواء الشامسي على أن إسعاد المتعاملين وتقديم خدمات استباقية وسريعة يمثلان أولوية استراتيجية، مضيفاً: «حقوق الناس خط أحمر، والتعامل مع قضاياهم ومشكلاتهم يجب أن يتم بأعلى درجات السرعة والمهنية، فخدمة المجتمع مسؤولية وشرف نعتز به».

والتقى خلال جولته عدداً من المتعاملين واستمع إلى ملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة، مؤكداً أن آراء الجمهور تُعد مصدراً أساسياً لتطوير الأداء وتحسين بيئة العمل، مشدداً على أهمية تمكين الكوادر الشابة في المراكز ومنحهم الثقة والمسؤولية في إدارة الملفات اليومية وصنع القرار الميداني.