«دبي الرقمية» تستعرض رؤيتها لمدن المستقبل خلال قمة بدبي27 الجاري

تشارك «دبي الرقمية» في قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات 2025 الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 27 إلى 29 الجاري في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي.

حيث تستعرض في هذه المشاركة مسيرتها وتجربتها في التحول الرقمي وتطبيق أحدث التقنيات الحضرية بما يشمل مفهوم المدينة كخدمة، التي تعد إحدى تجليات مدن المستقبل الذكية، حيث تكون التكنولوجيا جزءاً أصيلاً من نسيج الحياة اليومية للناس، وعنصراً أساسياً في تعزيز سعادتهم وتسهيل حياتهم.

تعد هذه القمة من أبرز المنصات العالمية، وهي تعقد كل سنتين، وتجمع قادة المدن والعمد وصناع القرار وقادة الأعمال من مدن عدة في مختلف أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأكد حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية أهمية الحدث في ضوء التطورات العالمية المتسارعة في مجالات التكنولوجيا المختلفة وانعكاساتها على المدن والحياة الحضرية عموماً. وقال: «يأتي انعقاد قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات هذا العام في دبي ليؤكد مجدداً مكانة المدينة كمختبر مفتوح لمستقبل المدن، ومنصة عالمية تلتقي فيها الأفكار المبتكرة لصياغة نماذج جديدة للحياة الحضرية الذكية والمستدامة، فدبي قدمت نموذجاً عصرياً يقوم على أن المدن لا تنشأ بالبنى التحتية، بل بالبنى الفكرية والإنسانية التي تجعل من التكنولوجيا أداة للارتقاء بجودة الحياة، ومن البيانات لغة تترجم طموحات الإنسان إلى واقعٍ ملموس».