شرطة دبي تحصد جائزة العلاقات العامة العالمية الذهبية

حصدت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز التكنولوجيا الافتراضية بالإدارة العامة للتدريب، جائزة العلاقات العامة العالمية الذهبية، الممنوحة من الجمعية الدولية للعلاقات العامة (IPRA)، تقديراً لتميزها وابتكارها في مجالات الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة.

وجرى تسليم الجائزة خلال الحفل الرسمي الذي أقيم في مدينة أكرا بجمهورية غانا، بمشاركة مؤسسات عالمية رائدة في مجال الاتصال والعلاقات العامة والمسؤولية المجتمعية.

حيث تم تكريم أبرز المبادرات التي حققت تأثيراً إيجابياً في مجتمعاتها من خلال ممارسات اتصال مبتكرة. وجاء فوز الشرطة بهذه الجائزة العالمية تقديراً لجهودها الريادية في تطوير منظومة الاتصال المؤسسي.

وتنفيذ مبادرات نوعية في مجال المسؤولية المجتمعية، من أبرزها مبادرات التوعية من خلال الألعاب الرقمية، التي اعتمدت أساليب تفاعلية مبتكرة في إيصال الرسائل التوعوية، وترسيخ ثقافة الأمن والمسؤولية لدى مختلف فئات المجتمع، بما يعزز الصورة الإيجابية للمؤسسة محلياً ودولياً.

وأكدت القيادة العامة للشرطة أن هذا التتويج الدولي يعكس التزامها الراسخ بنهج التميز والابتكار في الاتصال المؤسسي والمسؤولية المجتمعية، ويجسد رؤيتها في تعزيز الشفافية والتواصل الفعال مع المجتمع، عبر تبني أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم رسالتها في تحقيق الأمن والاستدامة وجودة الحياة.