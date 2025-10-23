نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR)، ممثلاً بإدارة الدبلوماسية متعددة الأطراف، دورة في «حقوق الإنسان»، بهدف ترسيخ دمج مبادئ حقوق الإنسان في الممارسات الشرطية والأمنية في مختلف القطاعات.

وتستهدف الدورة التدريبية العاملين والمتخصصين من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، لتعريف المشاركين بكيفية الإسهام في تعزيز المهنية وبناء الثقة المجتمعية، وترسيخ مفاهيم وقيم حقوق الإنسان وفق المعايير والممارسات المعمول بها دولياً.

وأكد العميد عبدالرحمن الشاعر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، أن هذه الشراكة تمثل تأكيداً لالتزام شرطة دبي العميق بدعم توجهات دولة الإمارات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وانسجاماً مع رؤيتها في بناء منظومة أمنية ترتكز على العدالة والاحترام، والمسؤولية المجتمعية.

وأضاف: «نعمل من خلال هذه الشراكة النوعية، بالتعاون مع شركائنا الدوليين، على تمكين الكوادر الشرطية من تبني أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز من ثقة المجتمع ويعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات ودبي.

وتأتي هذه الدورة في إطار استراتيجية شرطة دبي الرامية إلى تعزيز العمل الأمني القائم على احترام الكرامة الإنسانية، والوقاية من أي ممارسات قد تمس حقوق الأفراد، عبر تعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان بين منتسبي الجهاز الشرطي، ودمجها ضمن منظومة التدريب والتأهيل المستمر.

كما تهدف الدورة إلى تطوير أطر التعاون مع المنظمات الدولية المعنية، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، بما يرسخ موقع شرطة دبي مؤسسة أمنية رائدة على مستوى المنطقة في الالتزام بالمعايير الحقوقية العالمية».

وتطرقت الدورة على مدى الثلاثة أيام إلى الإطار العالمي لحقوق الإنسان والتزامات دولة الإمارات بموجب المعاهدات والآليات الدولية، وتحديد وتطبيق معايير حقوق الإنسان المرتبطة بالعمل الشرطي.

والتعرف على حقوق واحتياجات الحماية للفئات الضعيفة، وتطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في الممارسات الشرطية عبر تحليل حالات عملية، وتطبيق التزامات حقوق الإنسان في الممارسات الشرطية، وحقوق الإنسان والعمل الشرطي مع الفئات الخاصة، إلى جانب محاضرات تفاعلية ومناقشات ودراسات حالة وتمارين تطبيقية، وتعزيز فهم المشاركين لمؤسسات حقوق الإنسان ومبادئ النهج القائم على حقوق الإنسان.

ووقعت الإدارة العامة لحقوق الإنسان ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) اتفاقية شراكة، تهدف إلى تعزيز سبل التعاون المشترك في مجال حقوق الإنسان.

وقع الاتفاقية من جانب القيادة العامة للشرطة العميد عبدالرحمن الشاعر، ومن جانب المعهد الدكتور ربيع الحداد، مدير برنامج الدبلوماسية متعددة الأطراف في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، بحضور العميد دكتور جاسم محمد عبدالله، وعدد من الضباط والمختصين من كلا الجانبين.

وبموجب الاتفاقية يتعاون الجانبان في مجال حقوق الإنسان، والتدريب، وبناء القدرات في مجال استشراف المستقبل والاستباقية، وفي مجال المرونة والحوكمة، وتبادل الخبرات المعرفية في مجال حماية الطفل، وتشكيل لجان وفرق عمل مشتركة.