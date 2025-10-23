«دبي للصحافة» يستعرض مهارات إنتاج محتوى رقمي يرتقي بالوعي الصحي المجتمعي

واصل برنامج «صنّاع المحتوى الصحي والعلمي»، الذي ينظّمه نادي دبي للصحافة، بالتعاون مع «دبي الصحية»، جلساته الهادفة إلى تطوير مهارات الشباب وصنّاع المحتوى في مجالات التواصل الصحي، وإمدادهم بالمعارف التقنية اللازمة لتمكينهم من تقديم معلومات دقيقة بلغة مبسطة، تجمع بين الموثوقية العلمية والجاذبية البصرية، لمواكبة أحدث توجهات الإعلام الرقمي والتقنيات الذكية.

ويشكّل البرنامج، الذي انطلقت أعماله في السادس من أكتوبر الجاري، منصةً تفاعليةً تجمع بين الخبراء والأطباء والإعلاميين وصُنّاع المحتوى، لتبادل الخبرات والتعرّف إلى أفضل الممارسات في مجال إنتاج المحتوى الصحي الموثوق به، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الوعي المجتمعي بالصحة العامة وجودة الحياة، استلهاماً لرؤية دبي ومساعيها الرامية إلى دعم المحتوى العربي المتخصص، بما يؤكد مكانتها الريادية كمركز رئيس للتطوير الإعلامي.

وفي سياق مشاركتها في البرنامج، قدّمت شركة «ميديا كاست» جلسة دارت حول أساسيات وتقنيات إنتاج المحتوى الطبي الرقمي، حيث استعرض كلٌ من ممدوح قدور، مدير الحلول التقنية وآلاء نوار، مدير تطوير الأعمال في الشركة، مجموعة من الموضوعات المهمة المتعلقة بأساسيات وتقنيات إنتاج المحتوى الصحي في البيئة الإعلامية الرقمية.

وتعرّف المشاركون في برنامج صُنّاع المحتوى الصحي والعلمي إلى أساسيات المونتاج والتحرير عبر برنامج DaVinci Resolve وتابعوا شرحاً حول استكشاف أدوات الذكاء الاصطناعي وكيفية توظيفها في صناعة محتوى مؤثر، ومنها تقنيات التفريغ الصوتي والتَّتبع التلقائي.

السرد الطبي الابداعي

إلى ذلك، قدّمت «أكاديمية إدراك للإعلام» محاضرة ألقاها الكاتب الإبداعي أشرف الطنطاوي، حول السرد الطبي الإبداعي، حيث تطرق إلى أهمية فهم الجمهور المستهدف بصورة جيدة كخطوة أولى تُعين صانع المحتوى على اختيار الأسلوب الأكثر مناسبة لكل فئة من فئات جمهوره. كذلك تحدّث الطنطاوي حول أهمية صياغة الفكرة بأسلوب سلس وممتع.

الإبداع طريق النجاح

كما تناولت الجلسة التي قدمتها «أكاديمية إدراك للإعلام» ضرورة الاهتمام بكافة التفاصيل المتعلقة بالتجربة البصرية والسمعية، وكيفية التوظيف الأمثل لكل من الصوت والصورة لإيصال الرسائل الطبية بفعالية، كذلك الاهتمام بالإلمام بتقنيات الإبداع في كتابة المحتوى الطبي.

وفي جلسة أخرى، تحدّث محمد بوش، مدير الإنتاج في «أكاديمية إدراك للإعلام» حول أساسيات التصوير في صنع المحتوى الرقمي، وقواعد التكوين والإضاءة في الصورة، وكيفية التوظيف الناجح للعناصر الفنية المتعلقة بالتصوير والتوظيف الأمثل للإضاءة في بلورة شخصية مقدّم المحتوى،

ومع حرص البرنامج على الاستفادة من خبرات صُنّاع المحتوى أصحاب التجارب المميّزة، استضاف برنامج صُنَّاع المحتوى الصحي والعلمي، صانع المحتوى شهاب الهاشمي، وهو صاحب شعبية كبيرة لما يقدمه من محتوى حقق انتشاراً كبيراً على منصة انستغرام بجمهور يناهز 1.2 مليون متابع.

حيث شارك الهاشمي ملامح مهمة من تجربته مع الحضور مُسلّطاً الضوء على مفهوم المحتوى التثقيفي التفاعلي مع الجمهور و استضاف البرنامج الدكتور محمد عبدالظاهر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي، للحديث حول تقنيات الذكاء الاصطناعي وكيفية توظيفها في صناعة محتوى صحي وعلمي مبتكر، حيث تناول في حديثه الأثر الكبير الذي يحدثه الذكاء الاصطناعي عند الاستعانة به بشكل صحيح في صنع المحتوى الرقمي الناجح.

وصفة نجاح

وقدَّمت منصة Blinx من خلال مشاركة سامي طبشوري، رئيس الاستراتيجية للمنصة الرقمية، وصفةً للنجاح لبناء حسابات رقمية مليونية، حيث شارك الحضور أفكاراً ملهمة حول أدوات وتقنيات التعرّف إلى اهتمامات وسلوك الجمهور، وسبل تحليل منصات التواصل الاجتماعي لفهم تفضيلات المتابعين.

كذلك تحدّث حول كيفية تحويل الأرقام إلى الاستراتيجيات عبر القراءة الذكية والمتفحِّصة للإحصائيات، مع الاعتماد على أدوات تحليل البيانات لفهم أداء الحسابات، وقياس مستوى التفاعل وتحديد نقاط القوة والضعف في المحتوى، بهدف تطويره.