3 مشاريع مبتكرة تحصد جوائز الدورة الثانية لدبلوم القادة

شهدت الدورة الثانية من برنامج «دبلوم القادة»، الذي نظمته مؤسسة دبي للإعلام بالتعاون مع المؤسسة العالمية للاستثمار (IMI)، ممثلة في أكاديمية (IMI) للإعلام، وبالشراكة الأكاديمية مع المؤسسة العالمية المتقدمة في التعليم والقيادة، مشاركة 6 مشاريع ابتكارية، حيث نجحت 3 مشاريع بالفوز بالمراكز الأولى، وتقديم حلول مبتكرة وعملية قابلة للتنفيذ، تعكس قدرة المشاركين على تطبيق الأفكار الإبداعية لتحسين الأداء الإعلامي وتطوير بيئة العمل المؤسسية، وتسهم في تعزيز مكانة مؤسسة دبي للإعلام كمركز رائد للإبداع والتميز الإعلامي على مستوى المنطقة، من خلال اعتماد التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وإيجاد فرص جديدة لتوليد العوائد المالية، إضافة إلى دعم الهوية الوطنية والريادة في المحتوى الإعلامي. كما تُبرز هذه الإنجازات دور الكفاءات الوطنية الشابة في قيادة التطوير الإعلامي، وتحقيق أهداف المؤسسة الاستراتيجية في بناء كوادر إعلامية مبتكرة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي كمركز إعلامي عالمي متقدم.

نحو غرفة تحكم إعلامية للمستقبل

واستعرض حمد عبدالرزاق المازمي، مدير إدارة النقل الخارجي بمؤسسة دبي للإعلام، مشروع «غرفة التحكم الإعلامية المستقبلية»، الذي قدمه بالتعاون مع أعضاء فريقه ضمن خريجي برنامج «قادة الإعلام» في دورته الثانية، وسلط الضوء على دور عربة النقل الخارجي للبث التلفزيوني في تطوير التغطية الإعلامية.

وأوضح أن جائحة كورونا شكلت حافزاً لتبني تقنيات مبتكرة في نقل الفعاليات من مختلف أنحاء الدولة، بفضل كفاءات وطنية شابة أثبتت جدارتها، مشيراً إلى أن الخطة الجديدة تهدف لتغطية فعاليات محلية وخليجية، وتحقيق عوائد تصل إلى 40% من تكلفة الإنتاج، مؤكداً أن المشروع يعكس التوجه المستقبلي لمؤسسة دبي للإعلام نحو تطوير بنية تحتية إعلامية ذكية تدعم البث الفوري والتفاعل الجماهيري.

«بند».. منصة اقتصادية رقمية

وأعلن مروان الحل عن المشروع الرقمي الجديد تحت اسم «منصة بند الاقتصادية»، الذي وصفه بأنه منتج إعلامي نوعي يمثل «صوت دبي الاقتصادية»، ويهدف إلى الوصول لكل هاتف ذكي، لنقل آخر المستجدات في عالم الاقتصاد محلياً وعالمياً.

وأكد أن السوق الإماراتي يفتقر إلى منصات إعلامية متخصصة تقدم التوعية الاقتصادية بلغة مبسطة وبتقنيات عصرية، مشيراً إلى أن «بند» جاءت لسد هذه الفجوة عبر محتوى رقمي تفاعلي يواكب تطورات الأسواق المالية، ويدعم وعي الأفراد والمؤسسات.

وأوضح أن المشروع يستهدف جميع فئات المجتمع، بدءاً من الشباب وطلبة الجامعات، وصولاً إلى رجال الأعمال والمستثمرين، ليكون مرجعاً موثوقاً يقدم تحليلات، تقارير، ومتابعات يومية للأنشطة الاقتصادية داخل الإمارات وخارجها، مشيراً إلى أن المنصة تطمح إلى أن تتحول إلى مرجعية اقتصادية للأجيال القادمة، من خلال أرشيف رقمي متكامل يضع بين أيدي المستخدمين محتوى موثوقاً وسهل الوصول، يعزز الثقافة المالية ويدعم التنمية المستدامة في الدولة.

تطبيق الإعلانات لدبي للإعلام

وكشف حسن حبيب آل رستم، مدير قناة دبي الرياضية، عن تنفيذ الفريق المشارك لتطبيق إلكتروني مبتكر بعنوان «الإعلانات لدبي للإعلام»، يهدف إلى ربط جميع وسائل الإعلان المسموعة والمرئية التابعة للمؤسسة بالمعلنين من القطاع الخاص، ضمن منظومة رقمية متكاملة تسهّل عملية التخطيط والإعلان والترويج.

وأوضح آل رستم أن التطبيق يهدف إلى التغلب على التحديات التي يواجهها المعلنون، من خلال إتاحة منصة موحّدة تتيح لهم اختيار نوعية الإعلانات المناسبة عبر مختلف المنصات الإعلامية، وشراء المساحات الإعلانية بسهولة وسرعة عبر أربع مراحل ذكية ومبتكرة، تسهم في اختصار الوقت والجهد وتعزيز كفاءة العمليات الإعلانية، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من المشروع ستتوسع لتشمل الدوائر والمؤسسات الحكومية، بما يعزز التعاون المؤسسي ويتيح لتلك الجهات الاستفادة من الإمكانات الإعلامية الواسعة التي توفرها مؤسسة دبي للإعلام عبر قنواتها المتنوعة.