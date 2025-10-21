«بيت الخير» تنفق 52 مليون درهم عبر فرع دبي منذ بداية العام

أعلنت جمعية بيت الخير أن حجم الإنفاق الخيري من خلال فرعها في دبي بلغ منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر سبتمبر نحو 52 مليون درهم، استفادت منه 13 ألف أسرة وحالة مستحقة داخل الدولة، وذلك في إطار جهود الجمعية المستمرة لتعزيز التكافل الاجتماعي وتخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات المحتاجة.

وكشفت عفراء أحمد البلوشي، مدير فرع الجمعية في دبي، أن الإنفاق شمل مجموعة واسعة من برامج المساعدات، حيث بلغ ما تم إنفاقه على المساعدات الطارئة نحو 42,390,317 درهماً، تضمنت دعم كبار السن والمرضى والطلبة في مختلف المراحل الدراسية، بالإضافة إلى الحالات الطارئة بشتى أنواعها، كما أنفقت الجمعية 5,118,900 درهم على المساعدات الغذائية التي استهدفت الأسر محدودة الدخل لتأمين احتياجاتها الأساسية، في حين بلغ ما تم صرفه على مشروع المساعدات النقدية الشهرية 3,186,500 درهم، دعماً للأسر الأقل دخلاً للنهوض بمعاشها، وفي إطار رعايتها لفئة الأيتام، خصصت الجمعية مبلغ 1,327,100 درهم لدعم أسر الأيتام وتوفير احتياجاتها الأساسية، وإسعاد الأيتام في المواسم والأعياد.

وأكدت عفراء البلوشي أن هذه الأرقام تعكس التزام الجمعية برسالتها في خدمة المحتاجين وتخفيف معاناتهم، وتبين حجم الثقة المجتمعية والدعم المستمر من المتبرعين والمحسنين، مشيرة إلى أن فرع دبي يواصل عمله الإنساني بتكامل مع بقية فروع الجمعية في مختلف إمارات الدولة، بما يترجم رسالتها في خدمة أكثر الناس حاجة دون تمييز، وتعزيز قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية التي تتميز بها دولة الإمارات.