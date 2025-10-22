«حمدان الذكية» تستعرض تجربتها الريادية خلال معرض «نجاح»

شاركت جامعة حمدان بن محمد الذكية في فعاليات «معرض نجاح للتعليم والتدريب»، المقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر الجاري، حيث قدمت رؤية مختلفة وملهمة عن مستقبل التعليم الذكي وتمكين الشباب.

ومن خلال منصتها التفاعلية، استعرضت الجامعة تجربتها الريادية في التعليم الذكي وبرامجها الأكاديمية المصممة بأساليب تعليمية حديثة تستند إلى منهجيات مرنة وبيئات تعلم تفاعلية، تحفز التفكير الابتكاري وتربط التعلم بالتطبيق العملي. وقدم موظفو الجامعة للزوار تجربة واقعية حول آليات التعليم الذكي التي تعتمدها الجامعة في بناء القدرات وتطوير المهارات.

وقال علي اللنجاوي، مدير إدارة تطوير الأعمال بجامعة حمدان بن محمد الذكية: «تمثل مشاركتنا في «معرض نجاح للتعليم والتدريب» امتداداً لرسالة الجامعة في دعم الشباب وتمكينهم من أدوات التعلم التي تواكب المستقبل. نحن لا نكتفي بتقديم برامج أكاديمية، بل نبني تجربة تعلم مرنة تضع المتعلم في قلب العملية التعليمية وتساعده في تحويل طموحاته إلى واقع ملموس. في جامعة حمدان بن محمد الذكية نؤمن بأن التعلم الحقيقي هو الذي يلهم، ويغير، ويطلق الطاقات الكامنة، لنسهم معاً في بناء مجتمع مبتكر يقود التنمية بخطى واثقة».