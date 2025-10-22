شرطة دبي توقع مذكرة تفاهم مع «باركونك هولدينغ»

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع شركة «باركونك هولدينغ»، وذلك في إطار توطيد أواصر التعاون والتنسيق، وتطوير الأنشطة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

شهد توقيع المذكرة الشيخ سعود بن سهيل آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، فيما وقع المذكرة من جانب شرطة دبي اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، ومن جانب شركة باركونك، عماد علام الدين، المدير التنفيذي. وتعكس هذه الشراكة بين القيادة العامة لشرطة دبي وشركة «باركونك هولدينغ» الأهمية المتزايدة لتكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم مسيرة التنمية المستدامة، وتطوير منظومات العمل، بما يواكب تطلعات دبي نحو الريادة العالمية في مختلف المجالات.

وقال اللواء سيف مهير المزروعي على هامش التوقيع: «نؤمن في شرطة دبي بأن العمل المشترك مع القطاع الخاص هو عنصر أساسي في تطوير منظومة العمل الأمني والخدمي، ومذكرة التفاهم مع شركة باركونك تجسد هذا التوجه الاستراتيجي. ونهدف من خلال هذه الشراكة إلى توظيف الحلول الذكية في دعم الانسيابية المرورية، وتحقيق استجابة أسرع للحوادث، وتعزيز الالتزام بالقوانين، كما نحرص على بناء شراكات مستدامة، تسهم في تطوير بنية تحتية رقمية متكاملة، تدعم مستهدفاتنا الأمنية، وترسخ مكانة دبي مدينة رائدة في السلامة العامة والخدمات الذكية».

ومن جانب شركة «باركونك هولدينغ» قال عماد علام الدين: «تفخر شركة باركونك بتعاونها مع شرطة دبي، في سبيل المساهمة في بناء مدن أكثر أماناً وذكاء، ومن خلال تعزيز منظومة العمل المشتركة، وتكاملية الأداء في الأنظمة الذكية، سنتمكن من المساهمة في تعزيز أمن المركبات، وتحسين الامتثال المروري، ووضع معايير جديدة لسلامة المدن».