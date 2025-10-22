طالبة تفاجئ شرطي برسالة شكر.. وشرطة دبي ترد بتكريمها

كرّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز شرطة القصيص، الطالبة هبة الله أحمد مزمل أحمد غندور، من المدرسة الأمريكية الدولية، وسط أعضاء هيئة التدريس وزملائها تقديراً وعرفاناً لها، بعدما قامت بمفاجأة الشرطي الذي يتولى مهام تنظيم حركة السير أمام مدرستها، وإهدائه رسالة عبرت فيها عن شكرها وامتنانها لشرطة دبي، تقديراً لما تقوم به من خدمات جليلة لتعزيز الأمن والأمان.

وكتبت الطالبة هبة في رسالتها: «إن ما تقومون به هو نموذج يحتذى به في الاحترافية والكفاءة، ونحن فخورون بوجودكم كخط دفاع أول عن هذا الوطن والمقيمين فيه، لا يسعني إلا أن أشكركم على تفانيكم في الخدمة، وسرعتكم في الاستجابة، وحرصكم على تقديم العون والمساعدة لكل محتاج».

وكرم المقدم راشد محمد سالم، مدير مركز شرطة القصيص، بحضور نائبه المقدم أحمد الهاشمي، الطالبة هبة الله أحمد مزمل أحمد غندور، وذلك في لفتة مميزة أمام زملائها، تقديراً لمبادراتها التي قامت بها.

وأشار المقدم راشد محمد إلى أن كلماتها لاقت صدى واستحساناً جميلاً لدى رجال الشرطة، وأن هذه الرسالة البسيطة تعكس حرص الطالبة على نشر القيم الإيجابية، وهو ما نسعى إليه دائماً في توجهاتنا ومبادراتنا المجتمعية.

وبدوره أشاد النقيب سعيد عتيق الكتبي، مدير إدارة العلاقات المجتمعية، بالمبادرة التي قامت بها الطالبة، وأن هذه اللفتة الجميلة تعبر عن وعي المجتمع، وخاصة فئة الطلبة، بدور رجال الشرطة في حفظ الأمن وتعزيز الطمأنينة.