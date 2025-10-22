«مورو» تمنح جمارك دبي الشهادة الخضراء

منح مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، الشركة التابعة لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه، الشهادةَ الخضراء لجمارك دبي تقديراً لاستضافة عمليات إدارة تكنولوجيا المعلومات في سحابة مورو الخضراء.

وقدّم المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية، الشهادة إلى عتيق المهيري، المدير التنفيذي لتطوير القطاع الجمركي في جمارك دبي. وقال المهندس مروان سالم بن حيدر: «يسرّنا منح جمارك دبي الشهادة الخضراء تقديراً لخطواتها الاستباقية في اعتماد حلول السحابة الخضراء من «مورو».

ويجسّد هذا الالتزام كيف يمكن للجهات الحكومية أن تقود مسيرة الاستدامة مع ضمان التميز التشغيلي لعملياتها. كما يمثل هذا الإنجاز نموذجاً يحتذى به على مستوى المنطقة، ويعكس ريادة دبي في بناء اقتصاد رقمي مرن ومنخفض الكربون».

وقامت «جمارك دبي» باستضافة جزء كبير من عملياتها في إدارة تكنولوجيا المعلومات في السحابة الخضراء التابعة لـ «مورو». ومن خلال اعتماد هذه الخدمة، تعمل جمارك دبي على تحديث بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات عبر حلول سحابية آمنة ومرنة وموثوقة، مع تحقيق خفض كبير في بصمتها الكربونية.

بدوره، قال عتيق المهيري: «تشكل الاستدامة ركناً أساسياً في استراتيجيتنا، ومن خلال استضافة عمليات تكنولوجيا المعلومات في السحابة الخضراء التابعة لـ «مورو»، نعمل على مواءمة جهودنا مع أجندة دبي للاستدامة، مع تعزيز كفاءة وأمن عملياتنا الرقمية. ويشرّفنا الحصول على هذه الشهادة الخضراء التي تؤكد على التزامنا بالابتكار والمسؤولية البيئية».