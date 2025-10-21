1700 طالب من 45 مدرسة يشاركون بمسابقة الشيخ راشد بن محمد للقرآن

بلغ عدد المسجلين في الدورة الثانية من مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم للقرآن الكريم حتى اليوم 1700 طالب وطالبة من 45 مدرسة حكومية وخاصة بدبي.

يأتي تنظيم المسابقة في إطار التعاون المثمر بين دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي تحت مظلة مبادرة «غراس الخير».

وفي ضوء هذا التفاعل الواسع أعلنت الدائرة مد فترة التسجيل حتى العاشر من نوفمبر المقبل، لإتاحة المجال أمام مزيد من الطلبة الراغبين في الانضمام إلى المسابقة.

وأكد عبدالله أبوبكر باصلعة، مسؤول المسابقة، أن الإقبال الكبير الذي تشهده المسابقة هذا العام يعكس عمق ارتباط المجتمع الإماراتي بالقرآن الكريم، ونجاح النسخة الأولى في تحفيز الطلبة وأولياء الأمور على المشاركة الفاعلة.