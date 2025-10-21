اليوم انطلاق قمة مستقبل الرعاية الصحية في دبي بمشاركة 4500 من رواد التطوير

تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تنطلق اليوم قمة مستقبل الرعاية الصحية 2025، في مركز دبي التجاري العالمي، لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة 4,500 مختص من مختلف أنحاء العالم.

وتنعقد القمة بالتزامن مع «المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة»، و«المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة»، لتشكل منصةً عالميةً، تجمع قادة الفكر ورواد القطاع الصحي، لاستعراض أحدث التطورات العلمية والتقنية، ومناقشة مستقبل الطب والرعاية الصحية. وتحظى القمة بدعم هيئة الصحة بدبي، والاتحاد العالمي لجمعيات الصحة العامة، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط.

وستشهد القمة إطلاق ورقة عمل، توضح إنجازات دولة الإمارات في قطاع الرعاية الصحية، واستراتيجياتها لتحقيق نمو مستدام للقطاع، إلى جانب إتاحة فرص للتواصل مع خبراء هيئة الصحة بدبي، وبحث آفاق التعاون المستقبلي.

ويشارك في الحدث 50 علامة تجارية رائدة من 20 دولة، إلى جانب 70 خبيراً ومتحدثاً، ضمن برنامج علمي متكامل، يضم مسارين رئيسين، يشملان 20 جلسة و50 محاضرة، مع اعتماد 17.25 ساعة من التعليم الطبي المستمر للمشاركين.

ومن خلال الجمع بين تبادل المعرفة والابتكار والخبرات العالمية، تكرّس قمة مستقبل الرعاية الصحية 2025، مكانة دبي وجهة رائدة في مجال التميز الطبي.

نقلة نوعية

في سياق متصل، يشهد المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة في دبي، في نسخته العاشرة هذا العام، نقلة نوعية، من خلال شراكته مع جمعية الأشعة في أمريكا الشمالية (RSNA)، بهدف تقديم تجربة تعليمية عالمية المستوى، تسهم في الارتقاء بجودة رعاية المرضى.

ويضم المؤتمر 50 علامة تجارية، و85 متحدثاً دولياً، ويقدّم 21 ساعة معتمدة في التعليم الطبي المستمر، ضمن برنامج علمي يشمل 24 جلسة، تُعقد في قاعتين مخصصتين للتصوير الشعاعي وتقنيات الأشعة.

إضافة إلى أكثر من 30 عرضاً للملصقات العلمية. ويمنح هذا الحدث المشاركين منصة مثالية للتعلّم والتواصل، واستكشاف أحدث التطورات في مجال تقنيات التصوير الطبي.

إلى ذلك، تستقطب الدورة الثانية عشرة من المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة 2025 (IFM)، 50 علامة تجارية رائدة في مجالات الصيدلة والرعاية الصحية هذا العام، وأكثر من 45 متحدثاً وخبيراً دولياً، على مدار ثلاثة أيام، إلى جانب أكثر من 120 عرضاً للملصقات العلمية.

ويتضمن البرنامج العلمي أيضاً جلسات خاصة بالمبادرات الحكومية، تعقد تحت رعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل (ERADA)، لمناقشة أولويات الصحة العامة، بمشاركة أبرز الجهات المعنية.

يذكر أن قمة مستقبل الرعاية الصحية 2025، والمعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة والمؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة، تأتي بتنظيم «اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض»، عضو في اندكس القابضة، فيما تحظى تلك الفعاليات بدعم هيئة الصحة بدبي.