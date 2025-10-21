«الشارقة للإعلام» يبحث خطط الارتقاء بمنظومة العمل الإعلامي في الإمارة

ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، الاجتماع الدوري للمجلس، الذي عُقد في حديقة بحيص الجيولوجية.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والمقترحات التطويرية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة العمل الإعلامي وتوحيد الجهود بين الجهات الإعلامية في الإمارة، لضمان التكامل وتبادل الخبرات وتعزيز الهوية الاتصالية للإمارة على المستويين المحلي والعالمي. وتناول الاجتماع عرض المسودة الأولى للسياسة الإعلامية للإمارة، والحوكمة والمعايير الإعلامية الخاصة بالمحتوى.

والتي تسعى من خلاله إلى تنظيم بيئة العمل الإعلامي في الإمارة وترسيخ مبادئ الشفافية والمصداقية في الطرح الإعلامي وتحسين جودة المخرجات الإعلامية، إضافة إلى تعزيز الهوية الوطنية والثقافية للإمارة، وتمكين المؤسسات الإعلامية والعاملين في القطاع من أداء دورهم في نقل الرسالة الإعلامية بأسلوب يعكس قيم الإمارة ونهجها الإنساني والمعرفي.

وناقش المجلس تقرير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون،والدراسة الشاملة التي قدمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة حول واقع الاتصال الحكومي في الإمارة، إلى جانب عرض جدول الفعاليات التي ينظمها المكتب خلال الفترة المقبلة، وأبرز الخطط التطويرية لـ«منصة الإعلام الذكي» وذلك تعزيزاً للتواصل الفعال بين المؤسسات الحكومية والجمهور.