«الحلول الذكية للخلافات الزوجية» محاضرة في إسلامية دبي

تستعد دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لتنظيم محاضرة توعوية عن بُعد غداً بعنوان «الحلول الذكية للخلافات الزوجية»، ضمن برنامجها الأسري «نبض الأسرة»، يقدمها الدكتور عبدالله موسى محمد البلوشي.

وتأتي هذه المحاضرة في إطار جهود الدائرة الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأسري ونشر ثقافة الحوار والتفاهم بين أفراد الأسرة.

وستتناول المحاضرة عدداً من المحاور الأساسية التي تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والأدوات اللازمة لإدارة الخلافات الزوجية بأساليب إيجابية وبناءة، من أبرزها:

فهم طبيعة الخلافات الزوجية (التشخيص)، وأدوات التواصل الذكي (أدوات الحل)، والتنافس والتعاون كاستراتيجيات متقدمة، إلى جانب بناء مناعة ضد الخلافات من خلال الوقاية وتعزيز الثقافة الزوجية.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من الفعاليات التوعوية التي تنفذها الدائرة لتحقيق رؤيتها في ترسيخ القيم الأسرية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، ودعم الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تمكين الأسرة الإماراتية بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة العلاقات الأسرية بوعي وثقافة راقية، انسجاماً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة.