محمد بن راشد مهنئاً المغرب بلقب كأس العالم للشباب: فوز مستحق.. وفرحة عربية

هنأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الشعب المغربي الشقيق والملك محمد السادس وكافة الشباب في الوطن العربي بمناسبة فوز منتخب الشباب المغربي بكأس العالم للشباب.

وقال سموه عبر حسابه في منصة «إكس»: نهنئ الشعب المغربي الشقيق.. ونهنئ جلالة الملك محمد السادس.. ونهنئ كافة الشباب في الوطن العربي بفوز منتخب الشباب المغربي بكأس العالم للشباب.

وأضاف سموه: فوز مستحق.. وفرحة عربية.. وأمل يتجدد بكأس العالم لكرة القدم أن يكون عربياً في المستقبل القريب بإذن الله.