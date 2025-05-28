«دبي القضائي» يناقش تطبيق أفضل الممارسات العالمية

عقد مجلس إدارة معهد دبي القضائي، اجتماعه الثاني خلال عام 2025، بمقر المعهد أمس، برئاسة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس الإدارة، وحضور الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، نائب رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة، الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، والمستشار أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، والمستشار عبدالمنعم سالم بن سويدان، محامٍ، والقاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي.

وشهد الاجتماع التصديق على محضر اجتماع المجلس السابق رقم 2 لعام 2025، كما تم مناقشة التقرير السنوي لإنجازات المعهد لعام 2024، والذي يعكس التزام المعهد بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في دعم المنظومة القضائية، وتعزيز مكانة دبي كمنارة عالمية في العدالة والتميز القضائي.

كما شهد الاجتماع كذلك مناقشة مشاريع الشراكات المستقبلية مع الجهات التدريبية والقانونية، وأهمية ذلك في ترسيخ حضور المعهد، وتوسيع نطاق شراكاته الاستراتيجية.

كما بحث المجلس عدداً من البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، من بينها البرامج التدريبية الجديدة، التي يعتزم المعهد إطلاقها خلال المرحلة المقبلة، والتي من بينها برنامج «الدراسات القضائية والقانونية للمتدربين القضائيين - المسار الجزائي»، والذي يهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية، والارتقاء بقدراتها المهنية لاعتلاء منصة القضاء الجزائي.

واختُتم الاجتماع بتسليط الضوء على الجهود المستمرة التي يبذلها المعهد في تطوير وتحديث الخطط والاستراتيجيات والبرامج التدريبية، بما يواكب متطلبات المستقبل، ويعزّز مكانته كمعهد رائد للتدريب القضائي.