"طرق دبي" تطلق استراتيجية البحث والتطوير والابتكار 2030 لتعزيز مستقبل قطاع النقل

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات بدبي استراتيجية (البحث والتطوير والابتكار 2030) الرامية إلى الارتقاء بمنظومة التنقُّل بإمارة دبي من خلال أحدث الأبحاث والابتكارات ورفع وتطوير كفاءات متميزة قادرة على تشكيل مستقبل قطاع النقل. ويأتي ذلك تماشياً مع برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار الذي يهدف لوضع إطار شامل لأنشطة البحث والتطوير والابتكار في الإمارة وتوجيهات القيادة الرشيدة في أن تكون دبي من أفضل مدن العالم استعداداً للمستقبل وأكثرها جاهزية لتوظيف البحث العلمي في تحقيق إنجازات نوعية ومؤثرة.

وتساهم الاستراتيجية في تحقيق أهداف التحوّل الاستراتيجي لنماذج الأعمال في الهيئة لمواءمة أنشطة البحث والتطوير والابتكار المستقبلية وتحقيق رؤيتها الاستراتيجية المتمثلة في "الريادة العالمية في التنقّل السهل والمستدام".

أكدت منى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن تطوير استراتيجية تخصصية للبحث والتطوير والابتكار 2030 جاء بالاتّساق مع الاستراتيجيات على المستويين الاتحادي والمحلي، واستراتيجية الهيئة الهادفة إلى تعزيز جاهزيتها للمستقبل وبناء القدرات والكفاءات التي تقود التميُّز البحثي والابتكار، كما تسعى إلى رفع مستوى النضج وزيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير والابتكار ونسبة المشاريع التي ينتج عنها براءات اختراع. وتأتي الاستراتيجية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار وبالشراكة مع المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، وبشكل خاص الشركات الناشئة، ومما يتوافق مع حملة «الإمارات عاصمة الشركات الناشئة في العالم»، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي لريادة الأعمال والابتكار.

وأضافت العصيمي: " طورت الهيئة وصاغت الاستراتيجية بناء على 4 ركائز رئيسة وهي السلامة، والتقنيات المستقبلية للتنقُّل السهل، والاستدامة، والتميُّز التشغيلي، حيث تهدف إلى تحسين السلامة ومرونة البنى التحتية للنقل وأجهزة التحكم

بالحركة المرورية، والمساهمة في تقليل نسبة الوفيات والحوادث وتقليل الازدحامات المرورية، من خلال استكشاف أنماط التنقُّل للركاب والبضائع والمساهمة في إيجاد التكامل بين أنماط النقل المتعددة. كما تهدف لتحسين الطلب على المواصلات المتعددة، والمساهمة في تقليل الانبعاثات والبصمة الكربونية لوسائل النقل والبنى التحتية، وزيادة الكفاءة والفعالية التشغيلية لعميات الهيئة وزيادة مرونتها".

واستطردت منى العصيمي، قائلة: " تعد (استراتيجية البحث والتطوير والابتكار 2030) نِتاج استثمار هيئة الطرق والمواصلات في البنية التحتية للأُطُر والتشريعات اللازمة التي تعزّز العلاقة مع الشركاء باختلاف تصنيفاتهم، وزيادة الفرص الاستثمارية في مجال البحث والتطوير والابتكار، ودعم الشركات الناشئة، مما مكَّن مؤسسات وقطاعات الهيئة من التعاون مع الجهات الفاعلة في هذا المجال على مستوى حكومة دبي وقطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية معاً. حيث تشمل محفظة الملكيات الفكرية لدى الهيئة على 137 ملكية تنقسم بين علامات تجارية وحقوق نشر وبراءات اختراع وتصاميم صناعية، كما أجرت الهيئة 58 تجربة تَحقُّق خلال العام 2024".

وتسعى الهيئة إلى دعم البيئة التنظيمية للبحث والتطوير والابتكار وتوفير كافة الممكنات عبر نظام حوكمي يهدف إلى المواءمة الاستراتيجية لهذه الفئة من الأنشطة، وسرعة اتخاذ القرار، والتخصيص المسؤول للموارد المالية، والمراقبة الفعّالة والمرونة، من خلال تطبيق التمويل المستدام والمتوازن.