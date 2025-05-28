تأهيل نزلاء «إصلاحية دبي» بعد انتهاء فترة محكوميتهم

أشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بالدور الكبير التي تلعبه الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، في تأهيل وإصلاح النزلاء والنزيلات، ليتمكنوا من البدء بحياة جديدة بعد الانتهاء من فترة محكوميتهم، وذلك بفضل مبادرات نوعية تسهم في مساعدتهم وتأهيلهم وتدريبهم في قطاعات عدة، خاصة تلك الحالات التي تستحق تقديم المساعدات المالية والعينية، حيث بلغت إجمالي المساعدات الإنسانية للنزلاء مبلغاً وقدره مليوناً و156 ألفاً و220 درهماً خلال الربع الأول من العام الجاري، ما نتج عنه فك كربة نزلاء في قضايا مالية ولم شملهم بأسرهم.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في الربع الأول من العام الجاري، بحضور اللواء حارب الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء مروان جلفار مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والعميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد صلاح بوعصيبة، نائب مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والعقيد أحمد المهيري، مدير إدارة التفتيش والمجالس واللجان وفرق العمل بالوكالة، والمقدم دكتور عبدالرزاق عبدالرحيم رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.

واطلع معالي الفريق المري على المؤشرات الاستراتيجية للإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وأهم الإنجازات والمشاريع المستقبلية، ونتائج أداء الإدارات الفرعية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأكد اللواء جلفار أن اجتماع تقييم الأداء الأول للإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، يُسهم في رفع كفاءة الأداء والعمل، ومناقشة المشاريع المستقبلية، وحل التحديات التي يمكن أن تتخلل العمل، لافتاً إلى أن هذه الاجتماعات تسهم في تنفيذ منهجية عمل متكاملة والمساهمة في إدخال العديد من الخطط التطويرية لتحقيق الأهداف المرجوة.