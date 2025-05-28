مركز شرطة بر دبي ينظم مبادرة «صوت المتعامل»

التقى اللواء عبدالله خادم بن سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، مع المتعاملين في المركز وذلك بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ضمن مبادرة «صوت المتعامل»، التي يُنظمها المركز بهدف تعزيز التواصل وتفعيل قنوات الاتصال المباشر مع المتعاملين، بما يكفل مشاركتهم في إبداء الملاحظات والمقترحات، وذلك بحضور العقيد خليفة خالد العوضي، نائب مدير المركز، وعدد من الضباط.

خدمة

وقال اللواء عبدالله المعصم، إن أقسام إسعاد المتعاملين تمثل واجهة أي قطاع حكومي أو خاص، كونها المعنية بتقديم الخدمات والتواصل المباشر مع الجمهور، لذلك تحرص عليها شرطة دبي لتتماشى مع المعايير العالمية للخدمة المتميزة للعملاء، حيث تعد الخدمة مسؤولية كل العاملين في هذه القطاعات، بدءاً من المدير وانتهاء بمقدمي الخدمة.

وأكد اللواء عبدالله المعصم أن القيادة العامة لشرطة دبي تولي المتعاملين وسعادتهم أهمية كبيرة، لذلك تحرص على التواصل معهم وتقديم خدمات راقية تعكس السمعة الحضارية المتميزة لشرطة دبي، وتنال رضاهم. وقدم اللواء المعصم شرحاً حول خدمات شرطة دبي المجتمعية والأمنية المقدمة للجمهور في مراكز الشرطة والموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، والمراكز الذكية SPS، إضافة إلى مركز الاتصال 901.