تسهيل إجراءات مغادرة بعثة الحج عبر دبي

عملت الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، على تسهيل إجراءات مغادرة البعثة الرسمية لحجاج دولة الإمارات، والإشراف على سير العمليات بكل سلاسة وتنظيم في مطار دبي الدولي، في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تقديم أفضل الخدمات للحجاج والتيسير عليهم.

وشهد إجراءات التيسير على الحجاج، اللواء علي عتيق بن لاحج، مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون المنافذ، بحضور العميد حموده بالسويدا العامري، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، ونائبه العميد أحمد عبيد المهيري، والعميد حمد بن ديلان، مساعد المدير العام لشؤون العمليات، والعقيد عبدالله فيصل الدوسري، مدير مبنى 1، والمقدم جمال القحطاني، مدير مبنى 2 وعدد من الضباط والموظفين.

وأثنى اللواء علي عتيق بن لاحج على جهود التيسير على الحجاج، مؤكداً أن هذه الجهود تهدف لتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم، وتوفير كافة سبل الراحة لهم خلال رحلتهم المباركة إلى الأراضي المقدسة. وتمنى اللواء ابن لاحج لحجاج بيت الله الحرام رحلة روحانية إيمانية مُيسرة في ضيافة الرحمن، داعياً الله تعالى أن يوفقهم في أداء مناسكهم بيسر وسهولة، وأن يتقبل منهم صالح الأعمال، وأن يعودوا إلى أوطانهم سالمين غانمين وقد نالوا الأجر والمغفرة.