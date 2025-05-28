«نسائية دبي» تنظم برنامج أسرة سعيدة

نظمت جمعية النهضة النسائية بدبي- إدارة الفعاليات الاجتماعية والصحية، برنامج «أسرة سعيدة، أبناء سعداء»، وذلك انطلاقاً من هدف تمكين الأسرة وبناء قدراتها ومهاراتها الحياتية بما يؤهلها لأداء أدوارها في بناء مجتمع متماسك سعيد، وانسجاماً مع أجندة دبي الاجتماعية 33، وبما يتماشى مع محور السياسة الوطنية للأسرة، ودور الجمعية في نشر التوعية المجتمعية والوطنية المتأصلة بما يواكب المستجدات.

وأقيم البرنامج في قاعة الفعاليات بمدرسة دبي الوطنية – البرشاء، وجمع الأمهات والجدات والأبناء من طلاب الصف الثالث التأسيسي.

وأكدت عائشة حمدان الشيخ، مديرة إدارة الفعاليات الاجتماعية والصحية في الجمعية، الحرص على الاهتمام بالأسرة وكل ما يخص تماسكها، وتعزيز القيم الأسرية، إذ تسعى الجمعية إلى بناء جسر من التوافق والتقارب الأسري بين الأبناء والآباء، ويؤكد أهمية نشر مفهوم وقيمة استقرار الأسرة، وتنمية السلوك الإيجابي والبر بالوالدين، ومواجهة التحديات القيمية التي يواجهها كيان الأسرة المنوط به التماسك وتقديم الرعاية الكاملة للأبناء.