جمعية الصحفيين الإماراتية تنظم معرضاً للترفيه والسفر

تنظم جمعية الصحفيين الإماراتية، وبالتعاون مع شركة دبي العالمية للسياحة، معرض «السفر والسياحة» 12 يونيو المقبل، وذلك في مقر الجمعية بمنطقة المحيصنة 2 بدبي، بمشاركة ممثلين من قطاعي الطيران والسياحة.

يأتي تنظيم المعرض في إطار حرص الجمعية على تقديم مزايا نوعية وخدمات متميزة لأعضائها، إذ يوفر باقات سفر حصرية وعروضاً سياحية مميزة تلبي تطلعات المسافرين، بأسعار تنافسية مقدّمة خصيصاً لأعضاء الجمعية.

كما يتضمن المعرض فعاليات ترفيهية وسحوبات على جوائز قيمة للزوار.

وأكدت فضيلة المعيني، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، أن تنظيم المعرض يأتي في إطار مبادرات الجمعية الهادفة إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للأعضاء.