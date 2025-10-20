محاكم دبي توعي كبار المواطنين ضمن مبادرة «في الشوفة»

نظمت محاكم دبي جلسة توعوية لفئة كبار المواطنين، تم خلالها استعراض مبادرة «في الشوفة»، وذلك ضمن فعاليات البرنامج التوعوي «خلك قانوني». وهدفت الجلسة إلى توضيح الخدمات القانونية المتوفرة ضمن مبادرة «في الشوفة»، والتي تشمل تسهيل الإجراءات القضائية، وتقديم الدعم القانوني المتخصص، وضمان وصول كبار المواطنين إلى حقوقهم بطرق ميسرة وسلسة، كما ركزت على تبسيط المفاهيم القانونية، وتوفير الإرشادات التي تمكن هذه الفئة من التعامل مع المنظومة القضائية بكل يسر، بما يعزز من اندماجهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

وقالت هدى عبدالرحمن، رئيس قسم توجيه المتقاضين في محاكم دبي: «إن فئة كبار المواطنين تحظى باهتمام خاص في منظومة العمل القضائي لمحاكم دبي، كونها فئة عزيزة على المجتمع، وتستحق أن نضعها في مقدمة أولوياتنا، ونسهل كل الإجراءات والخدمات المقدمة لها، ومبادرة «في الشوفة» تجسد هذا التوجه، من خلال توفير خدمات قانونية وإنسانية مخصصة، تراعي احتياجاتهم، وتضمن لهم الكرامة والراحة أثناء التعامل مع المحاكم والإجراءات القضائية».