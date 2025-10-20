تفاهم بين شرطة دبي و«هيكفيجن» لرفع كفاءة الرصد الميداني

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع شركة «هيكفيجن»، وذلك في إطار توطيد أواصر التعاون والتنسيق وتطوير الأنشطة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، ومن جانب شركة هيكفيجن، ليلنغ زونغ، الرئيس التنفيذي للشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا، بحضور عدد من الضباط والممثلين من كلا الجانبين. وتتعاون شرطة دبي مع شركة «هيكفيجن» في مجال التكامل التقني والتشغيلي، لتعزيز رفع كفاءة الرصد الميداني، وسرعة الاستجابة، وجودة البيانات، وفي مجال التدريب.

وتعد هذه الاتفاقية جزءاً من توجهات شرطة دبي نحو تعزيز التحول الرقمي، واستثمار الذكاء الاصطناعي والحلول التقنية الحديثة في دعم الجهود الأمنية وتحقيق مستويات عالية من الوقاية والسلامة العامة.