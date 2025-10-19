شرطة دبي تعزز الوعي بقنوات التواصل في ملتقى المنخول المجتمعي

نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلس الروح الإيجابية، ومركز شرطة الرفاعة، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ملتقى المنخول المجتمعي، بهدف تعزيز الوعي الأمني والجنائي والمروري بين أفراد المجتمع بشأن خدمات شرطة دبي، وقنوات التواصل معها.

وشهد انطلاق الملتقى العقيد أحمد عبيد يوسف بن حضيبة، مدير مركز شرطة الرفاعة، ونائبه العقيد صالح حسن المرزوقي، وفاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، رئيس قسم التنوع الثقافي، والنقيب علي حاجي حسن البلوشي، رئيس قسم إسعاد المتعاملين في المركز، وعدد من الضباط وممثلي الإدارات العامة والشركاء، وفريق «مبادرة الشرطي جارك»، وأكثر من 650 شخصاً من سكان المنطقة.

وقال العقيد أحمد عبيد يوسف بن حضيبة: «نؤمن بأن نجاح العمل الشرطي وتعزيز الأمن لا يتحققان إلا بالعمل التكاملي بين الجهاز الشرطي وأفراد المجتمع، ومن هذا المنطلق نحرص في شرطة دبي على تنظيم ملتقيات مجتمعية دورية في مختلف مناطق الاختصاص، بهدف ترسيخ الوعي بقنوات التواصل المباشرة مع سكان كل منطقة، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم.

إن مبادرة «صوتك مسموع» تعكس حرصنا على التفاعل الإيجابي مع أفراد المجتمع من مختلف الجنسيات والثقافات، للإسهام في دعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، وتعزيز المدينة الآمنة».

من جانبها، أكدت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص المجلس على ترسيخ قيم التسامح والتعايش والتعاون بين أفراد المجتمع، عبر مبادرات ميدانية ومجتمعية تتماشى مع التنوع الثقافي والسكاني في الإمارة.

وتضمن الملتقى مبادرة «صوتك مسموع»، الهادفة إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول الخدمات التي تقدمها شرطة دبي، عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني، ومراكز الشرطة الذكية.

كما تضمن الملتقى تقديم محاضرات توعوية من الإدارة العامة للمرور بشأن الالتزام بالقوانين المرورية والسلامة العامة، وتسليط الضوء على خدمة «التواصل مع الضحية» والإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر منصة «e-Crime» من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.