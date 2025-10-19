وفد من شرطة دبي يزور مديرية قضاء الأمن العام الأردنية

زار وفد من مجلس القضاء الشرطي في القيادة العامة لشرطة دبي، مديرية قضاء الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية، بهدف إجراء مقارنة مرجعية والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات في مجال القضاء العسكري لرجال الشرطة والأمن العام، والنظر إلى مسار العمليات والإجراءات المطبقة، وكيفية تعزيز عملية الانضباط والضبط لرجال الشرطة، بغية الارتقاء بمنظومة العدالة في ترسيخ بيئة عمل قائمة على الشفافية والنزاهة وسيادة القانون.

وكان في مقدمة مستقبلي الوفد العميد القاضي الدكتور علي محمد الشديفات، مدير مديرية قضاء الأمن العام، النائب العام للأمن العام، في حين ترأس القضاء الشرطي، العميد عادل السميطي، نائب مدير عام مجلس القضاء الشرطي لشؤون مجالس التأديب، والمقدم الدكتور، حسين عبدالعزيز النجار عضو مجالس التأديب، والملازم أول محمد حسن زايد رئيس قسم المخالفات الانضباطية.

وخلال الزيارة، عقد الوفد سلسلة من اللقاءات مع القيادات القضائية في مديرية قضاء الأمن العام الأردني، تناولت محاور التعاون في مجالات التحقيق الإداري، وإجراءات سير المحاكمات بشقيها التأديبي والجنائي داخل المؤسسة الأمنية بما يحفظ سمعتها ومكانتها، والحوكمة القضائية، والتحول الرقمي في إدارة القضايا، كما اطلع الوفد على الأنظمة التقنية المطبقة في المديرية، وآليات إصدار الأحكام وتنفيذها بما يحقق العدالة ويضمن سرعة ودقة الإجراءات.