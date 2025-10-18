تعاون بين بلدية دبي و«مايكروسوفت»لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين

أعلنت بلدية دبي عن تعاون جديد مع شركة مايكروسوفت لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقوية الأمن السيبراني عبر جميع عملياتها، حيث سيستفيد هذا التعاون من تقنيات مايكروسوفت السحابية المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتسريع التحول الرقمي، وتعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة في مجال الإدارة الذكية للمدن. وكجزء من المبادرة، ستطبق بلدية دبي حلول Microsoft Dynamics 365

وPower Platform، ما يمكّن من وصول أسرع إلى الخدمات من خلال إدارة الحالات الموحدة والجدولة اللحظية، وهذا ما سيضمن للسكان والشركات الحصول على خدمات بلدية أكثر شفافية وكفاءة واستجابة، تلبي احتياجاتهم وتحقق رضاهم وسعادتهم. وقال محمد المهيري، مدير إدارة التحول الرقمي في بلدية دبي:

من خلال هذا التعاون الرقمي الجديد مع «مايكروسوفت»، نلتزم بتعزيز تقديم الخدمات وضمان أن تبقى منظومة عملياتنا ومهامنا بتطور متواصل وقادرة على تلبية احتياجات سكان وزوار إمارة دبي، بما يدعم جهودنا بتوفير خدمات رقمية شاملة واستباقية تدعم مسارات التحول الرقمي في الإمارة، وتجعل من دبي مدينة أكثر جَودة في مستوى الحياة الرقمية.

ومن خلال تسخير كافة مواردنا المتاحة من استخدام البيانات والتحليلات المتقدمة وتقنيات التكنولوجيا المتقدمة، نواصل العمل لضمان توفير خدمات حكومية أكثر ذكاء ومرونة، وتضع رفاهية سكاننا في المقام الأول.

ويعزز هذا التعاون التحول الرقمي في بلدية دبي لكل من المواطنين والموظفين من خلال الاستفادة من قدرات Microsoft Dynamics 365 وPower Platform. تعمل هذه التقنيات على توحيد إدارة الحالات والجدولة اللحظية، لضمان حصول السكان على الخدمات بسرعة وشفافية أكبر. كما يمكن الموظفين من استخدام أدوات الهاتف المحمول والتطبيقات منخفضة الأكواد لأتمتة المهام وتقديم الحلول بسرعة، ما يعزز ثقافة العمل التي تركز على الابتكار والاستجابة الفعّالة.

إلى جانب ذلك، وبالنسبة للمواطنين، يعني هذا الحصول على خدمات البلدية أكثر أماناً وموثوقية، بدءاً من أنظمة المرور والمرافق، وصولاً إلى حماية البيانات والاستجابة للطوارئ، ما يعزز مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة في الإدارة الذكية التي تركز على الإنسان.

كما يشمل التعاون دمج عمليات الأمن السيبراني باستخدام Microsoft Defender XDR وMicrosoft.Sentinel وسيعزز هذا النظام الموحد قدرات الكشف عن التهديدات والاستجابة لها، ما يحمي البنية التحتية والخدمات العامة الحيوية من أي تهديدات إلكترونية محتملة.

وقال عمرو كامل، المدير العام لشركة مايكروسوفت الإمارات: في مايكروسوفت، نؤمن بأن التكنولوجيا وُجدت لخدمة الإنسان أولاً، تعاوننا مع بلدية دبي يهدف إلى تمكين المجتمع من خلال جعل الخدمات اليومية أكثر سهولة وموثوقية وأماناً لكل مقيم.