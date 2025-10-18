تعاون بين بلدية دبي و«مايكروسوفت»لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين

من خلال هذا التعاون الرقمي الجديد مع «مايكروسوفت»، نلتزم بتعزيز تقديم الخدمات وضمان أن تبقى منظومة عملياتنا ومهامنا بتطور متواصل وقادرة على تلبية احتياجات سكان وزوار إمارة دبي، بما يدعم جهودنا بتوفير خدمات رقمية شاملة واستباقية تدعم مسارات التحول الرقمي في الإمارة، وتجعل من دبي مدينة أكثر جَودة في مستوى الحياة الرقمية.
ومن خلال تسخير كافة مواردنا المتاحة من استخدام البيانات والتحليلات المتقدمة وتقنيات التكنولوجيا المتقدمة، نواصل العمل لضمان توفير خدمات حكومية أكثر ذكاء ومرونة، وتضع رفاهية سكاننا في المقام الأول.
ويعزز هذا التعاون التحول الرقمي في بلدية دبي لكل من المواطنين والموظفين من خلال الاستفادة من قدرات Microsoft Dynamics 365 وPower Platform. تعمل هذه التقنيات على توحيد إدارة الحالات والجدولة اللحظية، لضمان حصول السكان على الخدمات بسرعة وشفافية أكبر. كما يمكن الموظفين من استخدام أدوات الهاتف المحمول والتطبيقات منخفضة الأكواد لأتمتة المهام وتقديم الحلول بسرعة، ما يعزز ثقافة العمل التي تركز على الابتكار والاستجابة الفعّالة.
إلى جانب ذلك، وبالنسبة للمواطنين، يعني هذا الحصول على خدمات البلدية أكثر أماناً وموثوقية، بدءاً من أنظمة المرور والمرافق، وصولاً إلى حماية البيانات والاستجابة للطوارئ، ما يعزز مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة في الإدارة الذكية التي تركز على الإنسان.
وقال عمرو كامل، المدير العام لشركة مايكروسوفت الإمارات: في مايكروسوفت، نؤمن بأن التكنولوجيا وُجدت لخدمة الإنسان أولاً، تعاوننا مع بلدية دبي يهدف إلى تمكين المجتمع من خلال جعل الخدمات اليومية أكثر سهولة وموثوقية وأماناً لكل مقيم.