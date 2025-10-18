«سالك» تعزز منظومتها الرقمية بقنوات تواصل مبتكرة

أعلنت شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، عن تعزيز منظومتها الرقمية بمجموعة من قنوات التواصل المبتكرة، وذلك ضمن مستهدفاتها الرامية لتطوير خدمات المتعاملين وعلاقات المستثمرين.

وشملت المرحلة التطويرية إطلاق نسخة جديدة من تطبيق «سالك» الرقمي للهواتف المتحركة، وتطوير قناة «واتساب» تفاعلية، لترتفع قنوات التواصل التابعة لها إلى 9 منصات .

والتي تشمل الموقع الإلكتروني، وقنوات التواصل الاجتماعي «فيسبوك وإنستغرام ولينكد إن وإكس»، فضلاً عن تطبيق علاقات المستثمرين وخدمات الرسائل النصية، بالإضافة إلى عدد من القنوات الرقمية عبر شراكات مختلفة مع القطاعين الحكومي والخاص من هيئة الطرق والمواصلات، وهيئة أبوظبي الرقمية، وهيئة دبي الرقمية، وكريم، و17 من البنوك الرئيسية في الدولة. وتأتي هذه الخطوة بما ينسجم مع رؤية الشركة لريادة قطاع التنقل الذكي.

حيث شهدت مختلف المنصات الرقمية التابعة لها نمواً متسارعاً على مستوى الاستخدام والتفاعل، ما يعكس ثقة المتعاملين وسهولة الوصول إلى الخدمات.

إذ حققت قنوات «سالك» الرقمية نمواً ملحوظاً يعكس ثقة المتعاملين وسهولة استخدام الخدمات، حيث سجل تطبيقها الذكي الجديد إقبالاً بأكثر من 89667 تنزيلاً من قبل مستخدمين جدد بين نظامي IOS وأندرويد منذ إطلاقه في 25 يوليو 2025، عدا عن 800 ألف مستخدم نشط للتطبيق.

ومن المتوقع ارتفاع هذا الرقم مع قرب إطلاق النسخة الثانية من التطبيق، والتي تشمل العديد من المميزات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق. في حين بلغ عدد المتعاملين ممن تلقوا إشعارات لتجديد تأمين مركباتهم عبر قناة «واتساب» الجديدة 150 ألف متعامل وشهدت معاملات تجديد التأمين عبر هذه القناة تفاعلات ناجحة بزيادة ملحوظة، ومن المرتقب ارتفاع الإقبال عليها مع خطط التحسينات المستقبلية لهذه القنوات.

وشهدت هذه القنوات الرقمية أيضاً إنجاز ما يزيد على 10.5 ملايين معاملة منذ بداية العام الجاري، حيث أسهمت هذه الحلول في توزيع المتعاملين عليها وزيادة رضاهم من حيث تنوع سبل الحصول على الخدمات وسهولتها.

حيث يتجلى أثر هذه التطورات على نسبة رضا المتعاملين التي تزيد على 92%، ما يعكس مكانة «سالك» المتنامية كشركة رائدة في توفير تجارب رقمية متكاملة تدعم مسيرة إمارة دبي في تطوير قطاع التنقل الذكي. وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»:

«تضع «سالك» راحة المتعاملين والارتقاء الدائم بتجربتهم الرقمية في صميم استراتيجيتها، وهي تواصل الاستثمار في التكنولوجيا والحلول المبتكرة لتقديم خدمات سلسة وآمنة وذكية، تدعم أهداف إمارة دبي الطموحة في التحول الرقمي، وتواكب في الوقت نفسه أعلى المعايير العالمية في الاستدامة وكفاءة التشغيل».

وأضاف: «يمثل إطلاق هذه المرحلة التطويرية الجديدة في تطبيق «سالك» الذكي وقنواتها الرقمية خطوة متقدمة نحو بناء منظومة متكاملة للتنقل الذكي. وسنواصل التزامنا بتوسيع نطاق خدماتنا الذكية بما يضمن تجربة أكثر كفاءة وفاعلية لمتعاملينا، ويسهم في ترسيخ مكانة إمارة دبي الرائدة عالمياً في مجالات التنقل والبنية التحتية الذكية».

ويأتي هذا الإنجاز ليشكل إضافة نوعية جديدة في رصيد «سالك»، في ضوء مساهمتها الفاعلة في تعزيز كفاءة التنقل وجودة الحياة في دبي، حيث تحرص الشركة على تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية وأنظمتها الذكية، من خلال الاستثمار في الحوسبة السحابية وأنظمة إدارة البيانات، إلى جانب تعزيز أمنها السيبراني عبر تبني أفضل الممارسات في هذا المجال، فضلاً عن تطوير أنظمة ذكية للتعرف على المركبات (بدقة تصل إلى 99.9%)، وتطوير الخدمات الرقمية عن طريق توسيع نطاق «محفظة سالك الإلكترونية» لتشمل خدمات متنوعة.