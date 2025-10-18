«مورو» تمنح محاكم دبي الشهادة الخضراء لجهودها البيئية

قدم مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، الشركة التابعة لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، شهادة السحابة الخضراء إلى محاكم دبي، تقديراً لمساهمتها الفاعلة في تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استضافة أنظمتها الرقمية ضمن مركز البيانات المستدام التابع لمورو.

وتم تسليم الشهادة رسمياً للأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير عام محاكم دبي، من المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة «ديوا الرقمية»، وذلك على هامش معرض «جيتكس جلوبال 2025» الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري.

وجاء هذا الإنجاز نتيجة قرار محاكم دبي استضافة بنيتها التحتية الرقمية في مركز البيانات الأخضر التابع لمورو، الذي يعتبر أكبر مركز بيانات في العالم يعمل بالطاقة الشمسية وفق تصنيف موسوعة غينيس للأرقام القياسية. ويقدم هذا المركز حلول استضافة آمنة وعالية الكفاءة تعتمد بشكل كامل على مصادر الطاقة المتجددة.

ومن خلال هذه الاستضافة المشتركة الاستراتيجية، التي تمتد من 26 نوفمبر 2024 إلى 25 نوفمبر 2027، من المتوقع أن تحقق محاكم دبي وفراً في الانبعاثات يُقدر بنحو 125,568 كيلوغراماً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (CO2e)، مما يؤكد ريادتها في ربط التحول الرقمي بمبادئ الاستدامة البيئية.

وتعكس هذه الشراكة توجهاً استراتيجياً أوسع لدى محاكم دبي لتحديث بنيتها التحتية الرقمية، بما يدعم الأهداف الوطنية للاستدامة. وتسهم هذه الاستضافة الخضراء المشتركة في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقليل الأثر البيئي، ودعم أمن المعلومات ومرونة النظام القضائي.

وإضافة إلى الاستضافة الخضراء، تشمل الشراكة المستمرة بين مورو ومحاكم دبي مبادرات في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني، والابتكار في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، بما يدعم رؤية إمارة دبي في بناء منظومة حكومية ذكية، وآمنة، ومستدامة.

من جهة أخرى، وقع مركز حلول البيانات المتكاملة (مورو)، الشركة التابعة لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي مذكرة تفاهم مع «مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف»، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي، والحلول الذكية.

والابتكار في الرعاية الصحية المعتمدة على البيانات. وجرى توقيع المذكرة بين المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة «ديوا الرقمية»، ومشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي، لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وقال المهندس مروان سالم بن حيدر نلتزم بتمكين الجهات الحكومية من خلال حلول رقمية تحولية تعتمد على قوة البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

وقال مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: «نحرص بشكل مستمر على تبني التقنيات المبتكرة التي تسهم في تعزيز جاهزيتنا ورفع جودة خدماتنا.

وتتيح لنا الشراكة مع «مورو» دمج القدرات الرقمية المتقدمة، وتحسين كفاءة عمليات الطوارئ، وضمان أعلى معايير تقديم خدمات الرعاية الصحية لأفراد المجتمع». وتمكن هذه الشراكة كلاً من «مورو» و«مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف» من تطوير وتنفيذ مبادرات مشتركة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتحسين تكامل البيانات، وترسيخ منظومة الأمن السيبراني.

ومن خلال توظيف التقنيات الناشئة وأحدث الحلول الرقمية، يسعى هذا التعاون إلى رفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتسريع الاستجابة لحالات الطوارئ، ودعم رؤية دبي في أن تكون المدينة الأذكى والأسعد في العالم.