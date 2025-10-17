Al Bayan
المبوبمباشر
today-time
prayer-time
الإمارات

حمدان بن محمد: على خُطى محمد بن راشد انطلقت مسيرتنا نحو المستقبل جوهرها الإنسان وغايتها رفعة الوطن

  • سموه: في دبي تعلّمنا أن المستحيل فكرة.. فهنا تُبنى المدن لتُلهم وتُصنع الإنجازات
undefined's profile picture

البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن مسيرة دبي نحو المستقبل انطلقت على خُطى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ومن أرضٍ تنبض بالعزيمة والطموح، جوهرها الإنسان، وغايتها رفعة الوطن.

وقال سموه في حسابه على منصة "إكس": "على خُطى محمد بن راشد، ومن أرضٍ تنبض بالعزيمة والطموح، انطلقت مسيرتنا نحو المستقبل… مسيرة جوهرها الإنسان، وغايتها رفعة الوطن. في دبي، تعلّمنا أن المستحيل فكرة، وأن الطموح قرار … فتحنا الأبواب للعقول المبدعة، واحتضنّا المبتكرين والمواهب من كل أنحاء العالم، فهنا تُبنى المدن لتُلهم، وتُصنع الإنجازات لتبعث برسائل أملٍ عن منطقتنا وأهلها… فنحن نصنع اليوم مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة".