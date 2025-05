منصور بن محمد: دبي تواصل تعزيز موقعها مركزاً عالمياً للابتكار وتمكين المواهب

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أن إمارة دبي تواصل تعزيز موقعها الريادي بوصفها مركزاً عالمياً لاقتصاد المستقبل، من خلال ترسيخ بيئة داعمة للابتكار وتمكين المواهب، وجذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة والاستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الهادفة إلى جعل دبي واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم خلال العقد المقبل.

جاء ذلك خلال حضور سموه إطلاق شركة «شنايدر إلكتريك»، الرائدة عالمياً في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، مبادرة جديدة بقيمة 100 مليون درهم لدعم تمكين المواهب في دولة الإمارات، بالتزامن مع الافتتاح الرسمي لمقر شنايدر إلكتريك الجديد؛ «ذا نست» في دبي، وهو الأول من نوعه ضمن البرنامج العالمي للشركة للمباني المؤثرة Impact، وذلك في واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والمنضوية تحت مظلة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز».

وقال سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم: «تستمر إمارة دبي بترسيخ مكانتها وجهة عالمية للابتكار والاستدامة والاقتصاد الرقمي، وريادتها في توفير بيئة حيوية متكاملة تدعم نمو الأعمال والشركات وتمكنها من لعب دورها الكامل في المساهمة بالاقتصاد الوطني، وذلك من خلال المبادرات الاستراتيجية بالتعاون مع مجتمع الأعمال في الإمارة، إلى جانب تعزيز التعليم التخصصي والتدريب وبناء القدرات وتطوير الكفاءات».

وقد رافق سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، لدى إطلاق المبادرة وتدشين المقر الذكي الجديد لشنايدر إلكتريك الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وأوليفييه بلوم، الرئيس التنفيذي لـ«شنايدر إلكتريك»، ووليد شتا، رئيس شنايدر إلكتريك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأمل الشاذلي، رئيسة شركة شنايدر إلكتريك في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

ويمتد المقر الجديد الذكي «ذا نست» على مساحة 10 آلاف قدم مربعة، ويعد استثماراً استراتيجياً أساسياً في مستقبل الاقتصاد المستدام بدولة الإمارات، باعتباره مركزاً للابتكار والتعاون والتقدم والتميز.

وتهدف شركة شنايدر إلكتريك إلى رفد الجيل القادم من المواهب في دولة الإمارات بالمهارات والأدوات والخبرات اللازمة للريادة في العصر الجديد، حيث ستركز الشركة على تعزيز التعليم في مجال الاستدامة، وتحديث مختبرات الهندسة باستخدام أحدث تقنيات الطاقة والأتمتة، وتوفير فرص تعليمية تطبيقية من خلال برامج إرشادية منظمة وأبحاث تطبيقية، وذلك من خلال شراكات استراتيجية مع جامعات رائدة، وشركاء القطاعات المختلفة.

وبهذا الصدد، قال الدكتور محمد الزرعوني: «يمثل افتتاح المقر الإقليمي الجديد لشركة شنايدر إلكتريك في واحة دبي للسيليكون محطة بارزة في شراكتنا الممتدة منذ العام 2008، ويعكس قوة منظومة الابتكار التي تتميز بها إمارة دبي. ويُعد هذا المبنى الذكي والمتطور دليلاً على التزامنا المشترك بالاستدامة والتنمية الحضرية الذكية. نفخر في دييز بدعم الشركات العالمية مثل شنايدر إلكتريك في مسيرتها نحو التوسع والابتكار، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

وأضاف: «ملتزمون بالتعاون مع شركة شنايدر إلكتريك في تطوير منظومة متكاملة للتأهيل والتدريب تعزز الابتكار وتنمِّي الكفاءات وتدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وتُجسد المبادرة الشركة الجديدة، الدور المتميز للقطاع الخاص كشريك فاعل في ترسيخ ثقافة البحث والتطوير، وهو ما ينسجم مع رؤيتنا في دعم الاقتصاد المعرفي وتعزيز القدرات الوطنية الشابة».

اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة

بدورها قالت أمل الشاذلي، رئيسة شركة شنايدر إلكتريك في منطقة الخليج: «التزامنا بتطوير مهارات الشباب في دولة الإمارات يتماشى مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة. كما أن دعم شنايدر إلكتريك، بصفتها واحدة من أبرز الشركات العالمية في تعزيز الأثر المحلي، يتجاوز تقديم حلول مبتكرة ومتكاملة تمكّن الشركات والمجتمعات، إلى التزام شامل بدعم التعليم وتطوير المهارات وجاهزية القوى العاملة. ومع تسارع وتيرة إزالة الكربون عالمياً من خلال دمج الرقمنة وتحول الطاقة، يتعزز دورنا للتعاون بشكل أكبر مع المجتمعات التي نعمل فيها من خلال مواءمة الابتكار مع الطموح، وترسيخ أثر إيجابي مستدام على الأفراد والكوكب».

وأضافت الشاذلي: «يأتي الإعلان عن هذه المبادرة بالتزامن مع تأكيد شنايدر إلكتريك التزامها في دولة الإمارات، وبموازاة إنجاز افتتاح مقرنا الجديد في دبي، والذي يشكل داعماً لمسارات الابتكار وتطوير المهارات وتبنّي التقنيات المستدامة».

وسيتم تنفيذ البرنامج الممتد على خمس سنوات على عدة مراحل، لضمان تطوره بما يتماشى مع الاحتياجات المتغيرة للطلبة والمعلمين والمنظومة الصناعية، بما يتماشى مع مساعي دولة الإمارات نحو تصدر التوجهات العالمية وإعداد قوى عاملة جاهزة للمستقبل وقادرة على تحقيق الأولويات الوطنية.

وفي هذا السياق، تعمل شنايدر إلكتريك بفعالية على المساهمة في تمكين الشباب في دولة الإمارات من خلال توفير فرص تتيح لهم المشاركة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجال الاستدامة. وتشمل مبادراتها برنامج «تميّز»، الذي يهدف إلى تمكين الخريجين الإماراتيين وتعزيز مشاركة المرأة في القطاع الصناعي، إضافة إلى مبادرة FEM in STEM التي تدعم المرأة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا. كما أطلقت الشركة خلال مؤتمر الأطراف (كوب 28) مبادرة NextGen Go Green– وهي النسخة الإقليمية من مسابقتها العالمية Go Green لتشجيع طلاب الجامعات على تطوير أفكار إبداعية وعملية لبناء مدن أكثر استدامة وشمولاً.