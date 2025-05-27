تعاون بالأمن السياحي بين شرطة دبي وشركة «ويجو»

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي وشركة ويجو مذكرة تفاهم مشترك، وذلك في إطار توطيد أواصر التعاون بين الجانبين في مجال القطاع السياحي.

وقع المذكرة من جانب شرطة دبي اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ومن جانب الشركة مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال، وعدد من الضباط والأفراد من كلا الجنبين.

وقال اللواء حارب محمد الشامسي إن هذه المذكرة تأتي في إطار جهود شرطة دبي الرامية إلى دعم وتعزيز قطاع الأمن السياحي في الإمارة، من خلال شراكات استراتيجية فاعلة مع القطاع الخاص.

وقال مأمون حميدان: يمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية تعكس التزامنا بالمساهمة في تعزيز تجربة السائح في دبي، من خلال تسخير التكنولوجيا والبيانات لدعم الفعاليات والمبادرات ذات التأثير الإيجابي».