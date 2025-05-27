«إقامة دبي» توقع مذكرة تفاهم لرقمنة الإجراءات

وقعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وسعي الطرفين إلى رقمنة الإجراءات وتبسيط رحلة المتعامل، وتحقيق تكامل أكثر فاعلية بين الخدمات المصرفية وخدمات الإقامات، بما يسهم في رفع جودة حياة المجتمع وتعزيز ثقة المتعاملين. ووقع الاتفاقية عن الإدارة العامة اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام، فيما مثّل بنك الإمارات دبي الوطني مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات للمجموعة.

وقال اللواء عبيد مهير بن سرور: «نتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى تطوير نماذج خدمات أكثر ذكاءً، تعكس ريادة دبي في الابتكار الحكومي وتكامل الأداء المؤسسي». وأضاف مروان هادي: «فخورون بهذه الشراكة التي تؤكد التزامنا بدعم مسيرة التحول الرقمي في دبي، وتمكين المتعاملين من حلول مصرفية متقدمة».