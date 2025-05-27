شرطة دبي تنظم فعاليات توعية وترفيه لكبار المواطنين

نظّمت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، وبدعم من شركة أبيلا، سلسلة من الفعاليات التوعوية والترفيهية في مجلس كبار المواطنين، وذلك احتفاءً بيوم الأسرة العالمي.

ويأتي تنظيم الفعالية في إطار التزام شرطة دبي بمسؤوليتها المجتمعية، وتماشياً مع «عام المجتمع»، الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات بهدف تعزيز الروابط الاجتماعية، وتعميق مفاهيم التكافل والتلاحم بين أفراد المجتمع، لا سيما كبار المواطنين الذين يمثلون جيل العطاء والخبرة.

وأوضحت الملازم أول زهرة طالب الغيثي، رئيس لجنة المها النسائية بالإدارة العامة للمرور، أن تنظيم هذه الفعالية يعكس حرص شرطة دبي على تعزيز الوعي المروري والثقافة الوقائية لدى كبار المواطنين، ضمن إطار من التقدير والاهتمام الذي تستحقه هذه الفئة، والتي لها دور محوري في بناء ونهضة الوطن.

وأضافت أن الفعالية تضمنت فقرات متنوعة، أبرزها محاضرات توعوية مبسطة حول السلامة المرورية داخل الأحياء السكنية ومحيط المرافق العامة، وأنشطة تفاعلية تجمع بين الترفيه والتعليم، وفقرات تراثية تسلط الضوء على الروابط الأسرية في المجتمع الإماراتي، ومسابقات رمزية وتوزيع هدايا تذكارية على الحضور.

كما شهد الحدث حواراً مفتوحاً مع كبار المواطنين، استُمع فيه إلى اقتراحاتهم وتجاربهم في الحياة، مع تسليط الضوء على أهمية دورهم كموجهين في الحفاظ على الثقافة المرورية داخل الأسرة.

وأكدت الملازم أول زهرة الغيثي، أن هذه الفعاليات تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها شرطة دبي بمناسبة «عام المجتمع» وتهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية والشرطة المجتمعية، بما يسهم في ترسيخ العلاقات بين الأجهزة الأمنية وأفراد المجتمع.