حلول سكنية مرنة لبناء بيوت المواطنين في دبي

وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل الحكومي وتطوير النماذج التنظيمية والتنفيذية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الإسكانية.
تأتي المذكرة تأكيداً لجهود الطرفين المتواصلة في تطوير منظومة خدمات البناء والتشييد والإسكان، وحرصهما على ابتكار حلول سكنية شاملة تلبي متطلبات المواطنين.
وسيتعاون الطرفان على تصميم وتحديث نماذج سكنية قياسية مصنفة ضمن فئات محددة تعتمد مسبقاً لتسريع إجراءات الترخيص والتنفيذ ضمن مشاريع بناء المساكن الخاصة بالمواطنين، فضلاً عن تحسين تجربة المواطن في بناء مسكنه عبر تعزيز التكامل المشترك الهادف إلى تبسيط الإجراءات وتوحيد قنوات الاتصال.
وتطوير خدمات سكنية مرنة وشاملة تدعم احتياجات للمواطنين، إضافة إلى تصميم تجربة متكاملة لهم، ميزتها الوضوح والشفافية والمباشرة، بحيث تسهل على المواطنين عملية بناء مسكنهم الخاص، وتخفف من عبء التكاليف، والوقت، والجهد، والإجراءات.
نماذج سكنية
فضلاً عن الوصول إلى نماذج سكنية قياسية مصنفة ضمن فئات محددة ومعتمدة مسبقاً تسهل إجراءات الترخيص، إضافة إلى إشراك المؤسسة لمراجعة نموذج العقد الإلزامي الموحد للمقاولين.
وستقدم بلدية دبي نتائج فحص التربة، مع تنفيذ المهام الرقابية والفنية لمراحل الإنشاء، ومتابعة أعمال التفتيش الموقعي والتدقيق الهندسي وإصدار الموافقات الفنية المرحلية، وضمان جاهزية المشروع للربط بالخدمات وإصدار شهادة الإنجاز.