حلول سكنية مرنة لبناء بيوت المواطنين في دبي

وقّعت بلدية دبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، تهدف إلى تعزيز مسارات الحلول السكنية المرنة للمواطنين، وتمكينهم من بناء مساكنهم الخاصة بمرونة وكفاءة.

وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل الحكومي وتطوير النماذج التنظيمية والتنفيذية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الإسكانية.

حضر توقيع الاتفاقية المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، ومحمد الشحي، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وذلك ضمن فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2025».

تأتي المذكرة تأكيداً لجهود الطرفين المتواصلة في تطوير منظومة خدمات البناء والتشييد والإسكان، وحرصهما على ابتكار حلول سكنية شاملة تلبي متطلبات المواطنين.

وسيتعاون الطرفان على تصميم وتحديث نماذج سكنية قياسية مصنفة ضمن فئات محددة تعتمد مسبقاً لتسريع إجراءات الترخيص والتنفيذ ضمن مشاريع بناء المساكن الخاصة بالمواطنين، فضلاً عن تحسين تجربة المواطن في بناء مسكنه عبر تعزيز التكامل المشترك الهادف إلى تبسيط الإجراءات وتوحيد قنوات الاتصال.

وقالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: تأتي الشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ضمن جهود بلدية دبي لتحقيق التكامل الحكومي، وتوفير نظام إسكان شامل ومستدام.

وتطوير خدمات سكنية مرنة وشاملة تدعم احتياجات للمواطنين، إضافة إلى تصميم تجربة متكاملة لهم، ميزتها الوضوح والشفافية والمباشرة، بحيث تسهل على المواطنين عملية بناء مسكنهم الخاص، وتخفف من عبء التكاليف، والوقت، والجهد، والإجراءات.

نماذج سكنية

وستسهم بلدية دبي بتحديد وتحديث الاشتراطات والمعايير الخاصة بالمقاولين المنفذين لمشاريع بناء المساكن الخاصة للمواطنين، مع تزويد المؤسسة بقائمة محدثة للمقاولين المعتمدين والمؤهلين لتنفيذ مشاريع البناء، بما يعزز الموثوقية وجودة التنفيذ.

فضلاً عن الوصول إلى نماذج سكنية قياسية مصنفة ضمن فئات محددة ومعتمدة مسبقاً تسهل إجراءات الترخيص، إضافة إلى إشراك المؤسسة لمراجعة نموذج العقد الإلزامي الموحد للمقاولين.

وستقدم بلدية دبي نتائج فحص التربة، مع تنفيذ المهام الرقابية والفنية لمراحل الإنشاء، ومتابعة أعمال التفتيش الموقعي والتدقيق الهندسي وإصدار الموافقات الفنية المرحلية، وضمان جاهزية المشروع للربط بالخدمات وإصدار شهادة الإنجاز.

فيما ستسهم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، التنسيق مع المالك لاختيار التصميم المناسب وطرح العطاء وترسية المشروع واختيار المقاول وتوقيع العقد وجدول الكميات والأسعار، والقيام بدور مدير المشروع بموجب تفويض خطي من المالك، ومتابعة مهام إدارة المشروع، وتنفيذ بنود العقد وتقدم الأعمال والتحقق من نسب الإنجاز، فضلاً عن تزويد البلدية بنتائج تقييم الأداء.