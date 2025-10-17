«قانونية دبي» و«دبي الرقمية» تتعاونان في الخدمات التقنية

وقّعت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي مذكرة تفاهم مع هيئة دبي الرقمية لتعزيز وتطوير أوجه التعاون المشترك في مجال خدمات الدعم التقني والتحول الرقمي.

تضمّنت مذكرة التفاهم، التي وقعها عن الهيئة مطر سعيد الحميري، الرئيس التنفيذي، وعن الدائرة الريم عبدالله الفلاسي، مدير إدارة الخدمات المساندة، التعاون بين الطرفين عبر تقديم الدعم الفني الذي يعزز جهود الدائرة في التحول الرقمي، ويسهم في التوظيف الأمثل للأنظمة التقنية المستخدمة في عملياتها ضمن بيئتها الرقمية، بما يدعم الأهداف المشتركة للجهات الحكومية في دبي في تقديم خدمات حكومية رقمية مبتكرة.

وتشمل مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، والتي تأتي ضمن إطار مذكرة التفاهم، تقديم الدعم اللازم في مجال التدريب التقني، من خلال البرامج التدريبية التي توفرها الهيئة لتعزيز المهارات التقنية للكوادر البشرية ورفع القدرات المؤسسية في استخدام وتوظيف التكنولوجيا الرقمية.

وذلك من خلال منظومة تتكامل فيها الخبرات والشراكات، وتدعم جهود الدائرة ورؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تمكين الرقمنة الآمنة ودعم الابتكار وإدارة البيانات في تقديم الخدمات، والارتقاء المستمر بمستويات الأداء.