«كهرباء دبي» و«هواوي» تبحثان تعزيز التعاون

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيع المستوى من شركة «هواوي» العالمية، برئاسة فيليب جان، رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التحول الرقمي، والبنية التحتية الذكية، وتطوير الحلول المتقدمة في تقنيات المعلومات والاتصالات، بما يدعم مسيرة دبي في بناء اقتصاد رقمي مستدام قائم على الابتكار.

حضر اللقاء المهندس مروان بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي؛ والمهندس وليد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الطاقة في ديوا الرقمية.

ومحمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لمركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) التابع لديوا الرقمية؛ وراشد الأحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «إنفرا اكس» التابعة لديوا الرقمية.

وسلط معالي الطاير الضوء على جهود الهيئة في دعم الاستراتيجيات الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة.