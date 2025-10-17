«فرجان دبي» تحتفي بمواليد أكتوبر من سكان الأحياء السكنية

احتفلت مؤسسة فرجان دبي، بالتعاون مع مبادرة عام المجتمع، بمواليد شهر أكتوبر من سكان الأحياء السكنية في مختلف مناطق الدولة، من خلال توزيع كعكة يوم الميلاد المستوحاة من أغنية «كل عام وأنت بخير»، والتي أطلقت احتفاءً بروح المشاركة والاحتفال الجماعي.

ونفذت المبادرة بالتعاون مع مشروع The Sugar Artistry، وThe yummy bakes.

وجاءت بعد دعوة مفتوحة عبر منصات التواصل الاجتماعي، دعي من خلالها الأفراد إلى ترشيح أحبائهم من مواليد أكتوبر لتصل إليهم الكعكة المميزة في منازلهم احتفاءً بلحظاتهم الخاصة.

وقالت علياء الشملان، مدير فرجان دبي: «نحرص على تقديم مبادرات نوعية تعزز من روح الانتماء والسعادة داخل أحيائنا السكنية. وجاءت مبادرة توزيع كعكة يوم الميلاد لتؤكد قيمة الاحتفاء بكل فرد، وإشراكه في لحظات خاصة تحمل الكثير من المعاني الإنسانية».

وأضافت: «نسعى من خلال تلك المبادرة إلى خلق تقليد اجتماعي مستدام، يتيح لسكان الأحياء التلاقي والتعارف في أجواء إيجابية وودية، وقد لمسنا تفاعلاً واسعاً من الأهالي عبر منصاتنا الرقمية، وهو ما يؤكد نجاح التجربة الأولى من نوعها».

وأضافت: «نتطلع في المرحلة المقبلة إلى توسيع نطاق هذه المبادرات المجتمعية، بما يعزز قيم الترابط والتلاحم، ويرسخ مفهوم السعادة جزءاً أصيلاً من أسلوب الحياة في دبي وفي مختلف أنحاء دولة الإمارات».