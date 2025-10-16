"طرق دبي" تفتتح معرض "يوم الوثيقة العربية" بمشاركة جهات حكومية وخاصة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن افتتاح معرض (يوم الوثيقة العربية) الذي يصادف 17 أكتوبر في المبنى الرئيس للهيئة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، من أبرزها: مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إدارة التراث العمراني والآثار في بلدية دبي، ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث.

وأفادت فاطمة المندوس، مدير إدارة الخدمات الإدارية في قطاع الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، أن المعرض ينظم في إطار حرص الهيئة على الاحتفاء بـهذه المناسبة بهدف تعزيز الوعي بأهمية الوثائق والأرشيف في حفظ الهوية وصون الذاكرة التاريخية والمعرفية، وتعزيز قيم الانتماء الوطني والاعتزاز بالهوية العربية.

إلى جانب إبراز دور إمارة دبي في رعاية المبادرات التي تحفظ التراث وتدعم استدامة المعرفة، ويعتبر يوم الوثيقة العربية مناسبة سنوية للوقوف على الجهود المبذولة في الدولة للحفاظ على الوثائق والمخطوطات باعتبارها ثروة حضارية وإنسانية، ومنصة لتسليط الضوء على أهمية الأرشيف في حفظ الموروث المعنوي.

وأضافت منوهة: "يتضمن المعرض برامج متنوعة ثقافية وتفاعلية وهي، ركن الخط العربي لعرض جماليات الخط، وورشة تجليد المخطوطات، التي تهدف إلى تعريف الحضور بآليات الحفاظ على المخطوطات وصيانتها، إضافة إلى منصة لتوزيع الكتب التاريخية والعامة مجاناً للزوار، تعزيزاً لنشر الثقافة والمعرفة".

كما سيحصل زوار المعرض على عضوية مجانية في مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، لتمكين الموظفين من الاستفادة من المصادر التراثية والعلمية، وبالإضافة إلى المشاركة في مسابقة أجمل خط عربي لتحفيز المواهب الفنية وتشجيع الإبداع، إلى جانب سحوبات وجوائز للموظفين الحاضرين تقديراً لمشاركتهم وتفاعلهم مع الحدث.