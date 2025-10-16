حمدان بن محمد: أعلى مستويات الأمن والسلامة أولوية تضمن ريادة دبي المستقبلية

وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال اجتماع للاطلاع على مستجدات المشاريع والمبادرات الرقمية لشرطة دبي، بالعمل على أن تكون شرطة دبي أفضل جهازٍ شرطي في العالم في توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات نوعية وفق أعلى المعايير الدولية.

كما وجّه سموه بالتوسّع في برامج التدريب المتخصصة بالتقنيات المستقبلية لبناء منظومة أمنية رائدة بجهود أبناء الوطن، مؤكداً سموه أن توفير أعلى مستويات الأمن والسلامة وجودة حياة المواطن والمقيم والزائر، يظل في صدارة أولويات دبي لضمان ريادتها المستقبلية.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "خلال اجتماع للاطلاع على مستجدات المشاريع والمبادرات الرقمية لشرطة دبي، وجهنا فريق شرطة دبي بالعمل على أن تكون أفضل جهاز شرطة في العالم في توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات نوعية للمجتمع وفقاً لأفضل المعايير الدولية".

وأضاف سموه: "كما وجهنا بالتوسّع في برامج التدريب المتخصصة بالتقنيات المستقبلية لبناء أفضل منظومة أمنية من نوعها بجهود المخلصين من أبناء الوطن".

وختم سموه: "توفير أعلى مستويات الأمن والسلامة وجودة حياة المواطن والمقيم والزائر هي أولوياتنا التي نضمن بها ريادة دبي المستقبلية".