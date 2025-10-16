«البنية التحتية» تطلق مشاريع لتعزيز التحول الرقمي والاستدامة

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، خلال مشاركتها في «جيتكس جلوبال 2025» في دبي، عن إطلاق حزمة من المشاريع الرقمية والمبادرات التقنية المتقدمة، التي تجسد توجّه حكومة الإمارات نحو التحول الرقمي الشامل، وتعزز التكامل بين قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان والخدمات.

شملت المبادرات إطلاق منصة التحالف العالمي لكفاءة الطاقة (GEEA)، التي تمثل مبادرة إماراتية دولية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات والشركات في مجال كفاءة الطاقة والاستدامة.

وتعتمد المنصة على تحليلات ذكية لتحديد المشاريع الريادية التي تحقق خفضاً ملموساً في الانبعاثات وتحسن من كفاءة استهلاك الموارد، ما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي لقيادة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

كما كشفت الوزارة عن منصة البرنامج الوطني للشهادات الخضراء (NGCP)، التي تعد منظومة وطنية لتقييم واعتماد المباني المستدامة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف قياس كفاءة الطاقة والمياه وجودة التصميم العمراني.

ويسهم البرنامج في تسريع تبني التقنيات الخضراء ووضع معايير أداء وطنية تعزز تنافسية الدولة في مجال التنمية المستدامة، وترسخ جهود تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وعلى صعيد تحسين تجربة المتعاملين، أطلقت الوزارة نموذج مراكز سعادة المتعاملين الهجينة التي تقدم خدمات حكومية تجمع بين الحضور الشخصي والمنصات الافتراضية عبر تقنيات الاتصال المرئي، ما يوفر تجربة مرنة وشاملة تقلل من الانبعاثات الناتجة عن التنقل.

ويعتمد النموذج على معايير التميز الخاصة بمراكز سعادة المتعاملين ذات تصنيف الخمس والسبع نجوم، لتعزيز جودة الخدمات واستدامتها.

كما تم تسليط الضوء على المركز الرقمي المتكامل للخدمات الحكومية في إمارة الفجيرة، الذي يعد نموذجاً رائداً في تقديم الخدمات ضمن بيئة رقمية شاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والعوالم الافتراضية (ميتافيرس).

ويقدم المركز أكثر من 150 خدمة رقمية للمواطنين والمقيمين بطاقة سنوية تتجاوز 20 ألف متعامل، ما يعكس التحول نحو حكومة بلا ورق ولا انتظار.

وأكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن هذه المشاريع تمثل نقلة نوعية في مسار الوزارة نحو التحول الرقمي الكامل، وتعكس رؤية الإمارات في تصميم المستقبل وصناعة التغيير الإيجابي عبر مبادرات ترتكز على الابتكار والتقنيات الحديثة، وتدعم تنافسية الدولة وريادتها العالمية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والخدمات الذكية.

وأضاف إن الوزارة تواصل تطوير حلول مبتكرة تواكب التحول العالمي نحو الاقتصاد الرقمي، وتدعم توجهات الإمارات في التنمية المستدامة عبر منصات رقمية تحقق التكامل بين البيانات والسياسات والخدمات.

وأكد أن هذه المشاريع تشكل جزءاً من منظومة التحول المؤسسي الشامل التي تتبناها الوزارة، بهدف أن تكون نموذجاً رائداً في تطبيقات الحكومة الرقمية ومصدراً للحلول العملية التي تعزز استدامة الطاقة وكفاءة الموارد، وترسخ مكانة الإمارات وجهة عالمية للابتكار الحكومي.