شرطة دبي ترصد 5 مخالفات مرورية دون تدخل بشري

عرضت القيادة العامة لشرطة دبي عبر منصتها في معرض «جيتكس غلوبال 2025» منظومة المخالفات المرورية الذكية المتكاملة التي تعمل دون تدخل بشري، وترصد 5 أنواع من المخالفات، تسجلها عبر بث مباشر، وتقدم تحليلاً فورياً لمستوى الالتزام المروري. واطّلع زوار منصة شرطة دبي على المنظومة المتكاملة التي ترتكز في عملية تشغيلها على الذكاء الاصطناعي والتحليل الذكي للبيانات، وتم تطويرها لتكون منصة موحدة لتحرير المخالفات بدقة وسرعة، بدون التدخل البشري.

وأوضح الملازم المهندس أحمد الحمادي أن المنظومة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الميداني في العمليات الشرطية المرورية، وتحسين جودة القرارات المرورية من خلال أتمتة الإجراءات الميدانية، وتوفير الموارد البشرية، لتوجيه الجهود نحو مهام أكثر استراتيجية، وبين أن المنظومة تعتبر أكثر ذكاءً وعدلاً وكفاءة، وتسهم في تعزيز السلامة المرورية، وتدعم رؤية دبي «المدينة الذكية الآمنة».

وأوضحت ريم محمد أحمد أن المنظومة ترصد 5 أنواع من المخالفات، تتمثل في: عدم ارتداء حزام الأمان، والانشغال عن الطريق باستخدام الهاتف النقال، وعرقلة حركة السير، والوقوف في منتصف الطريق دون مبرر، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات. وبينت ريم أحمد أن المنظومة تعرض نقلاً حياً لبيانات المركبات المرصودة، وعدد المخالفات التي تم تحريرها، بما يتيح تحليلاً فورياً ودقيقاً لمستوى الالتزام المروري في المدينة. وتابعت: «كما توفر المنظومة إحصاءات تفصيلية لأعداد المركبات بالساعة واليوم والسنة في مختلف طرق إمارة دبي، ما يمكن الجهات المعنية من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات واقعية ومحدثة تدعم التخطيط المروري الذكي وسرعة الاستجابة».