Al Bayan
المبوبمباشر
today-time
prayer-time
الإمارات

حمدان بن محمد يلتقي وفداً من نخبة الشركات الهندية

undefined's profile picture

البيان

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وفداً ضم 40 مؤسساً ورئيساً تنفيذياً من نخبة الشركات الهندية.

وقال سموه على حسابه في منصة "إكس": "التقيت اليوم وفداً ضم 40 مؤسساً ورئيساً تنفيذياً من نخبة الشركات الهندية "يونيكورن" العاملة في قطاعات متعددة، وذلك ضمن حوار القمة العالمية للحكومات – "غريفن". خلال اللقاء، أكدنا حرص دبي ودولة الإمارات على بناء شراكات تتجاوز الحدود وتفتح آفاقاً جديدة للتنمية والابتكار، وبحثنا سبل تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال."

وأضاف سموه "في دبي، نحن ملتزمون بتوفير أفضل بيئة أعمال متكاملة في العالم، واستقطاب استثمارات نوعية تسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة أولى للشركات المليارية ورواد الأعمال ... فرؤيتنا واضحة، وطموحاتنا بلا حدود... نتطلع لتمكين جيل جديد من رواد الأعمال وتحويل الشركات الناشئة إلى كيانات مؤثرة في منظومة الاقتصاد العالمي الجديد انطلاقاً من دبي ... صانعة المستقبل."