حمدان بن محمد يلتقي وفداً من نخبة الشركات الهندية

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وفداً ضم 40 مؤسساً ورئيساً تنفيذياً من نخبة الشركات الهندية.

وقال سموه على حسابه في منصة "إكس": "التقيت اليوم وفداً ضم 40 مؤسساً ورئيساً تنفيذياً من نخبة الشركات الهندية "يونيكورن" العاملة في قطاعات متعددة، وذلك ضمن حوار القمة العالمية للحكومات – "غريفن". خلال اللقاء، أكدنا حرص دبي ودولة الإمارات على بناء شراكات تتجاوز الحدود وتفتح آفاقاً جديدة للتنمية والابتكار، وبحثنا سبل تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال."

وأضاف سموه "في دبي، نحن ملتزمون بتوفير أفضل بيئة أعمال متكاملة في العالم، واستقطاب استثمارات نوعية تسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة أولى للشركات المليارية ورواد الأعمال ... فرؤيتنا واضحة، وطموحاتنا بلا حدود... نتطلع لتمكين جيل جديد من رواد الأعمال وتحويل الشركات الناشئة إلى كيانات مؤثرة في منظومة الاقتصاد العالمي الجديد انطلاقاً من دبي ... صانعة المستقبل."