تفاهم بين "طرق دبي" و"الصناعة" لتعزيز تكامل النقل والبنية التحتيةوالصناعات الوطنية

وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مذكرة تفاهم تهدف إلى تنسيق المبادرات والمشاريع ذات الاهتمام المشترك، بين المنظومة الصناعية في دولة الإمارات، ومنظومة النقل والبنية التحتية في إمارة دبي، بما يدعم مستهدفات مبادرة (اصنع في الإمارات)، خاصة في قطاعات النقل الكهربائي والنقل ذاتي القيادة، ويساهم في خلق فرص استثمارية نوعية من خلال تبنّي برنامج المحتوى الوطني (ICV) التابع للوزارة.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم التعاون بين الجانبين في تعزيز القدرات في مجال التكنولوجيا من خلال إتاحة برامج "الوزارة" التدريبية المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة لهيئة الطرق والمواصلات، بما يدعم جهودها في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية ويرفع جاهزية كوادرها لتبنّي الحلول المستقبلية.

وقع المذكرة، سعادة أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد المظرب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، وذلك على هامش معرض "جيتكس جلوبال 2025"، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي من13 إلى 17 أكتوبر الجاري.

واتفق الجانبان على تنسيق المبادرات والمشاريع ذات الاهتمام المشترك وبحث فرص تمكين القطاع الصناعي في الدولة من خلال تطوير المواصفات القياسية والتشريعات الفنيّة في مجال النقل الذكي، وتسليط الضوء على مبادرات وجهود الوزارة، وخاصة مبادرة "اصنع في الإمارات".

المحتوى الوطني

وأكد سعادة أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي تعكس التزام الوزارة بدورها الحيوي في تعزيز التنمية الصناعية المستدامة، دعماً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) ومبادرة (اصنع في الإمارات).

وأضاف: "تسهم هذه الشراكة في دعم المنتجات الوطنية في مجالات النقل، كما تدعم جهود التحوُّل التكنولوجي عن طريق تحفيز الشركات من خلال المبادرات التي تطرحها الوزارة مثل مبادرة (تحدي الشركات الناشئة) المحلية والدولية، وبرنامج (التبادل العالمي للشركات الناشئة)، وتقديم فرص لتطوير ونشر تقنياتها في دولة الإمارات بالتعاون مع شركاء الصناعة".

وأوضح أن الشراكة، من خلال التعاون في برنامج التحوُّل التكنولوجي ومبادرات الصناعة 4.0، تسهم في تعزيز تبادل الخبرات في مجالات التقنيات الناشئة مثل الروبوتات، والأتمتة، والطائرات بدون طيار، والتوأمة الرقمية، بما يدعم تطوير واعتماد التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي.

توحيد الجهود

وقال محمد المظرب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي، في هيئة الطرق والمواصلات إن الشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تأتي انطلاقاً من رغبة الوزارة والهيئة في تفعيل الدور الإيجابي لتمكين وتنمية القطاع الصناعي، من خلال توحيد الجهود بين منظومة النقل والبنية التحتية في إمارة دبي والمنظومة الصناعية الوطنية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز معايير السلامة والجودة، إضافة إلى دعم وتمكين الصناعات الوطنية.

وأضاف أن مذكرة التفاهم تدعم رؤية (الهيئة) ورسالتها في تحقيق الريادة العالمية في التنقّل السهل والمستدام والمبتكر وتدعم كذلك الأهداف الوطنية في بناء اقتصاد معرفي قوي وتمكين الكوادر الوطنية لدعم النمو الصناعي المستدام.

وتضمنت المذكرة كذلك، تطوير "حزم" من الحوافز ضمن الخدمات التي تقدمها "الهيئة" لتمكين أصحاب المصلحة في القطاع الصناعي، المصانع والمنشآت، من تنفيذ عملياتها بكفاءة ومرونة، بالإضافة إلى تعزيز المحتوى الوطني عبر تبنّي برنامج المحتوى الوطني (ICV)، وجذب الاستثمارات الصناعية بما يسهم في تعزيز وتنمية الصناعة الوطنية.

كما تركز المذكرة على أهمية التعاون وتعزيز القدرات في مجال التكنولوجيا من خلال إتاحة برامج الوزارة التدريبية المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز الاستدامة والاقتصاد الدائري عبر إعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية، وإعادة تصنيع قطع الغيار، ومشتريات تدعم الاقتصاد الأخضر، وخفض الانبعاثات عبر مشاريع عملية، وغيرها من المبادرات والمشاريع ذات الاهتمام المشترك.