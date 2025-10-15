"إسلامية دبي" تعلن عن إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الإمارة

استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الإمارة التي تُقام فيها صلاة الجمعة، يوم الجمعة 17 أكتوبر عند الساعة 12:45 ظهراً، أي قبل خطبة الجمعة بنصف ساعة، اقتداءً بسنة نبينا محمد ﷺ في طلب نزول الغيث وسؤال الرحمة من الله تعالى.

وتأتي إقامة الصلاة استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص على إحياء الشعائر الدينية الجامعة، وترسيخ قيم الإيمان والتعلق بالله والالتجاء إليه واليقين بقدرته في نفوس أفراد المجتمع.

ودعت الدائرة جميع أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في أداء هذه الشعيرة الإيمانية، والتوجه إلى الله عز وجل طلباً للغيث ونشر البركة في البلاد.