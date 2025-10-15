«بيت الخير» تعزز الاستدامة بممارسات خضراء في بيئة العمل

أكدت جمعية «بيت الخير» التزامها بتطبيق سلسلة من الممارسات الخضراء في إداراتها ومشروعاتها الإنسانية، ضمن خطة مستمرة تهدف إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية داخل بيئة العمل الخيري، وذلك انسجاماً مع توجهات الإمارات في تعزيز الاستدامة.

وتتضمن المبادرات البيئية، التي بدأت «بيت الخير» بتطبيقها، ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والتقليل من استخدام الورق والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد داخل المكاتب والمنافذ التمويلية، كما تحولت الجمعية إلى الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية في استقبال طلبات المساعدة ومعالجة المعاملات الداخلية، بهدف تقليل النفقات الورقية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وأطلقت الجمعية تطبيقاً ذكياً يسهل عملية التبرع، ويقلل من الاعتماد على النماذج الورقية.

ومن المبادرات المميزة أيضاً تفعيل مشروع «ملابس»، الذي يستهدف جمع الملابس القديمة والمستعملة من الجمهور، ومن ثم توجيهها إلى شركات إعادة التدوير المعتمدة.

و قامت «بيت الخير» بتشكيل لجان متخصصة، للإشراف على تنفيذ سياسات الترشيد البيئي ومتابعة نتائجها.

واعتمدت الجمعية نظام حوافز ومكافآت للموظفين المساهمين في تطبيق سلوكيات خضراء استباقية، أو المشاركين في مبادرات مبتكرة.