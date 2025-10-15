«القرية العالمية» ترحب بضيوفها اليوم مع انطلاق موسمها الـ 30

ترحب القرية العالمية، بضيوفها اعتباراً من السادسة مساء اليوم، مع انطلاق موسمها الـ30، لتحتفي مع ضيوفها من المواطنين والمقيمين والسياح من حول العالم بثلاثة عقود من الإبهار واصلت خلالها تأكيد مكانتها واحدة من أهم وجهات السياحة العائلية، بما تقدمه من أجواء فريدة تجمع بين الاستمتاع بالأجواء المبهجة، واستكشاف ثقافات الشعوب وتقاليدها، وما تتميز به من منتجات تحمل بصمة بلدانها.

ومن المنتظر أن يكون الموسم الـ30 للقرية العالمية، الأضخم في تاريخها، حيث تتواصل فعاليات هذا الموسم حتى 10 مايو 2026، مع استضافة 30 جناحاً خلال هذا الموسم، ومشاركات من 90 ثقافة من أنحاء العالم، إلى جانب أكثر من 3500 منفذ للتسوق.

في حين تبقى العروض المميزة التي تستقطبها الوجهة من أنحاء العالم، أحد أهم معالمها التي تلقى اهتماماً كبيراً من الضيوف، حيث يشمل الموسم الـ30 ما يزيد على 40500 عرضاً، فيما ستضم منطقة الألعاب أكثر من 200 لعبة ووجهة ترفيهية مصمَّمة لتعزيز تجربة الضيوف.

وسيكون ضيوف القرية العالمية على موعد مع ما يزيد على 250 منفذاً لتقديم خيارات متنوعة من المأكولات والحلوى التي تناسب مختلف الأذواق، في حين سيضم «بلازا المطاعم» 11 مطعماً عالمياً متعددة الطوابق، ويقع بجوار منطقة كرنفال® الترفيهية الشهيرة مع اطلالة متميّزة على «مسرح الصقر» الذي يحتضن العروض الرائعة في قلب الوجهة.

وجهة مفضلة

وقال فرناندو إروا، الرئيس التنفيذي في دبي القابضة للترفيه: «تحولت القرية العالمية من فعالية محلية إلى احتفالية عالمية للاحتفاء بالموروث الثقافي والاجتماعي الثري للشعوب، مرسخةً مكانتها كإحدى أبرز وأهم الوجهات الترفيهية والثقافية على مستوى العالم العربي...

وقد أسعدنا خلال الموسم الماضي الترحيب بأكثر من 10.5 ملايين ضيف، ما يؤكد مكانة دبي مركزاً سياحياً عالمياً ووجهة مفضلة للترفيه العائلي ومع انطلاق فعاليات الموسم الـ30، نتطلع لاستقبال ضيوفنا مجدداً بتجارب استثنائية تجمع بين الترفيه والتسوّق وفرص غير محدودة للاستمتاع بمأكولات وعروض من حول العالم».

وسيعود شارع فييستا بتجربة مطورة مع تحسينات رائعة توفر مساحة أكبر لاستكشاف الأكشاك المفعمة بالحياة، كما سيجري إعادة إطلاق سوق القطارات تحت اسم حي الحلويات ليمنح الضيوف تجربة حافلة بلحظات لا تنسى.

كما سيعود «طريق آسيا» باسم جديد وهو «بوليفارد آسيا»، ليقدم للضيوف المزيد من تجارب التسوق والمأكولات من مختلف بلدان قارة آسيا، وعلاوة على ذلك، سيتميز شارع السعادة المحبوب بمظلة جديدة تضيف لمسة منعشة للمكان.

تجارب ممتعة

تتيح القرية العالمية تجارب ممتعة ومناسبة لجميع أفراد العائلة ومحبي المغامرات مع أكثر من 200 لعبة ووجهة ترفيهية في منطقة كرنفال®، حيث تتضمن الألعاب الجديدة هذا الموسم «دراجات يورك» و«إعصار تورونتو» و«ديزرت داشرز» و«زلاقة كيب» و«صاروخ ريو».

إضافة إلى «الرحالة الصغار» كما يشهد هذا الموسم انطلاق «مملكة التنين»، والتي تقدم تجربة غامرة عبر 11 غرفة مصممة بعوالم تجمع بين الخيال والغموض والمغامرة، ويعود فندق الرعب الأكبر في المنطقة، بحلة جديدة وتجربة مطورة.

وسَتَشغَل «حدائق العالم» المنطقة الواقعة أمام جناح مصر امتداداً إلى جناح إيران هذا الموسم، لتضم تشكيلات بديعة من الزهور ومجسَّمات لمعالم بارزة من حول العالم، فيما يتزين «أريبيان سكوير» بكيكة الموسم الـ30 للوجهة لتكون نقطة مميزة لالتقاط الصور. وسيزخر الموسم الـ 30 للقرية العالمية بأكثر من 40500 عرض يقدمها نحو 450 فناناً من 30 جنسية.

وسيتم الكشف عن العرض الشيق «فاست لايف» متضمناً منافسة حماسية بين فرق استعراضية، ومخاطرات بالسيارات والدراجات النارية، واستعراض لسيارات شهيرة.

وسيستضيف المسرح الرئيسي عروضاً عالمية مثل ريتونبار و«ريد هوت تشيلي بايبرز» و«مايومانا» و«بيرن ذا فلور» و«دول فاونديشن» و«سوان ليك»، إلى جانب عروض خاصة من إنتاج فريق القرية العالمية مثل هونتد هاووس وبوم بوليوود وسلام وسكاتي تشاباتي وغيرها. أما مسرح الصغار فسيقدم عروضاً حصرية لشخصيات محببة مثل كير بيرز وبي جي ماسكس.

ويشهد الموسم أيضاً العروض النارية والإضاءة الجديدة عند بحيرة التنين، كما سيتم تقديم عرض ضوئي جديد أمام المسرح الرئيسي مزينٍ بمزيج رائع من الأضواء التي تمنح المكان طابعاً بالغ التميز، وتواصل عروض الألعاب النارية المبهرة إنارة سماء القرية العالمية الجمعة والسبت من كل أسبوع عند التاسعة مساءً.