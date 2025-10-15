«كهرباء دبي» تبحث التعاون في الذكاء الاصطناعي وابتكارات الطاقة مع وزير كندي

التقى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إيفان سولومون، وزير الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي في كندا، وتريسي رينولدز، القنصل العام الكندي في دبي، وذلك خلال فعاليات معرض «جيتكس غلوبال 2025».

شهد اللقاء استعراضاً لمتانة العلاقات بين الهيئة والشركات الكندية، وبحث فرص التعاون المشترك في مجالات الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والتحول الرقمي، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات، واستكشاف مبادرات مستقبلية تسهم في تطوير تقنيات ذكية ومستدامة تدعم التحول العالمي في قطاع الطاقة.

وخلال اللقاء، استعرض معالي سعيد محمد الطاير البنية التحتية الرقمية والذكية المتطورة للهيئة، والتي جعلت من دبي نموذجاً عالمياً في تقديم خدمات ذكية لقطاع المرافق.

مشيراً إلى أن شبكات وخدمات الكهرباء والمياه التابعة للهيئة تعد من الأكثر كفاءة واعتمادية وتوافرية عالمياً، وفق 12 مؤشر أداء رئيسياً، بما يضمن استمرارية التزويد بالخدمات وفق أعلى المعايير الدولية.

كما تطرق معاليه إلى الدور الريادي للهيئة في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن قطاع الطاقة، موضحاً أن الهيئة وضعت خارطة طريق متكاملة للذكاء الاصطناعي.

وأعلنت عن تحولها الاستراتيجي لتكون أول مؤسسة حكومية في العالم قائمة بالكامل على الذكاء الاصطناعي، حيث تعمل على دمج هذه التقنيات في جميع مكوناتها الهيكلية والاستراتيجية وثقافة العمل المؤسسي.

وأكد معالي الطاير أن هذا التحول يتجاوز مجرد تبني الأدوات الذكية، ليشكل نقلة نوعية تعيد تعريف آليات العمل وتطوير الخدمات، إذ يتم دمج الذكاء الاصطناعي في جميع عمليات الهيئة، بدءاً من إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة والمياه، ووصولاً إلى تحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وترسيخ التميز المؤسسي.

من جانبه، أكد إيفان سولومون تطلع بلاده إلى تعزيز الشراكة مع الهيئة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وأنظمة الطاقة المتجددة.