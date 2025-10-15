تحصين المتعاملين بدبي من الاحتيال العقاري الرقمي

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تعاون مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي، تهدف إلى تعزيز الأمن الإلكتروني في القطاع العقاري، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية، وتحصين المتعاملين من أساليب الاحتيال العقاري الرقمي.

وقّع المذكرة من جانب القيادة العامة لشرطة دبي، معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومن جانب دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عمر حمد بوشهاب، المدير العام للدائرة، بحضور اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين في دائرة الأراضي والأملاك.

وقال معالي الفريق عبد الله خليفة المري «تمثل مذكرة التعاون التي نوقعها اليوم مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي امتداداً لنهج شرطة دبي في ترسيخ الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية.

وترجمة لتوجهات القيادة الرشيدة في بناء منظومة أمنية شاملة، تواكب تطورات العصر الرقمي، وتحمي المجتمع من التحديات الناشئة، وفي مقدمتها الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالقطاعات الحيوية كالعقارات.

وأضاف معاليه: «نحن نؤمن في شرطة دبي بأن أمن المجتمع لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن التكامل بين المؤسسات، ومن هذا المنطلق فإن تعزيز الأمن الإلكتروني في القطاع العقاري يشكل إحدى أولوياتنا، خلال المرحلة المقبلة، لما لهذا القطاع من أهمية بالغة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي».

وأكد معاليه أن هذه الشراكة تهدف إلى رفع مستوى الوعي، وتعزيز الثقافة الأمنية الرقمية لدى المتعاملين والمستثمرين، وتطوير آليات الوقاية والتصدي لأي ممارسات احتيالية أو أنشطة إجرامية قد تهدد سلامة التعاملات العقارية، بما يضمن تعزيز وجود بيئة استثمارية آمنة وموثوقة.

معايير الأمان

من جانبه أكد عمر حمد بوشهاب، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن توقيع مذكرة التعاون مع شرطة دبي يأتي انطلاقاً من حرص الدائرة على ترسيخ دورها المجتمعي في رفع مستوى الوعي، وتعزيز الثقة والشفافية في القطاع العقاري، إلى جانب دعم التكامل بين الجهات الحكومية، لضمان أعلى معايير الأمان الرقمي وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وقال: «يعد الأمن الإلكتروني اليوم ركيزة أساسية في منظومة التطوير العقاري، وواحداً من أهم عناصر استدامة الثقة في السوق. ومن خلال هذا التعاون نهدف إلى تحصين بيئة الاستثمار من أي ممارسات خطأ، وتعزيز جاهزية القطاع في مواجهة التحديات الرقمية المتنامية، بما يضمن تجربة أكثر أماناً وكفاءة».

وأضاف: «تولي أراضي دبي أهمية كبيرة لتوعية المجتمع العقاري بمخاطر الاحتيال الإلكتروني، ونحن ملتزمون بإطلاق مبادرات تثقيفية وتوعوية، بالشراكة مع الجهات الأمنية، تسهم في حماية المتعاملين والمستثمرين، وترسخ مكانة دبي وجهة آمنة وشفافة في الاستثمار العقاري على مستوى العالم».

